E.C. VITÓRIA

Missa será celebrada em homenagem aos 125 anos do Vitória

O Vitória completa 125 anos nesta segunda-feira, dia 13 de maio. Para comemorar o aniversário do clube, a diretoria rubro-negra programou a celebração de uma missa. O evento religioso acontecerá no final desta tarde, às 17h30, na paróquia Nossa Senhora da Luz, no bairro da Pituba, em Salvador. O frei Fernando Henrique será o celebrante.

Campeão baiano pela 30ª vez na atual temporada, o Vitória comemorou recentemente um feito inédito. No ano passado, o clube se sagrou campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro título nacional da história da agremiação rubro-negra.

O retorno à Série A, no entanto, não vem sendo como os torcedores sonharam. O Vitória largou mal na elite do futebol nacional. Com apenas um ponto, na 18ª colocação, o Leão amarga a zona de rebaixamento e vai buscar a reabilitação no campeonato diante do Atlético-GO, sábado (18), às 16h, no Barradão, em jogo válido pela 7ª rodada.