TÊNIS

Copa Davis: Brasil estreia contra Itália no dia 11 de setembro

Após enfrentar a Itália, o Brasil terá pela frente a Holanda, no dia 12 de setembro, e finaliza sua participação na fase de grupos no dia 14, contra a Bélgica.

Além de Brasil, Itália, Holanda e Bélgica, ainda estão na disputa: os representantes do Grupo B (Austrália, França, República Checa e Espanha), os do Grupo C (Alemanha, Sérvia, Chile e Estados Unidos), e os do Grupo D (Canadá, Argentina, Grã-Bretanha e Finlândia).

Os Estados Unidos são os maiores vencedores do torneio, com 32 títulos. A Austrália vem logo atrás, com 28, seguida pela Grã-Bretanha, com 10. Do grupo do Brasil, apenas a Itália ganhou o torneio, duas vezes (1976 e 2023).