Ferrari azul? Escuderia mostra pintura especial para o GP de Miami de Fórmula 1

A Ferrari revelou nesta quarta-feira a pintura especial com tons de azul para o modelo SF-24 que estará na pista do GP de Miami de Fórmula 1, disputado no próximo fim de semana. A novidade nos carros pilotados por Charles Leclerc e Carlos Sainz é uma forma de celebrar o aniversário de 70 anos de atuação da empresa nos Estados Unidos.

O icônico vermelho continuará dominante, contrariando a expectativa de alguns fãs. Ainda assim, há detalhes azuis em várias partes dos carros, desde as laterais até as calotas dos pneus, asa dianteira e traseira. Eles também estamparão a logomarca da HP, empresa de tecnologia que adquiriu os naming rights da equipe, agora chamada de Scuderia Ferrari HP.

"A cor dominante do logo do novo parceiro titular combina perfeitamente com o tema escolhido pela marca Maranello para a semana em Miami, ou seja, o retorno das duas cores do passado, Azzurro La Plata e Azzurro Dino", disse o anúncio.