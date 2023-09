Emprestado pelo Bahia, Chávez é convocado pela seleção do Equador

Emprestado pelo Bahia ao Independiente del Valle, o lateral esquerdo Chávez foi convocado pelo técnico Félix Sánchez Bas para defender a seleção equatoriana nos jogos contra Argentina e Uruguai, pela eliminatória para a Copa do Mundo de 2026.



A estreia do Equador na disputa será no dia 7 de setembro, contra a Argentina, no estádio Monumental de Nuñez. No dia 12, a seleção recebe o Uruguai, no estádio Casa Blanca, no Equador.



Chávez estreou pela seleção do seu país antes da Copa do Mundo do Catar, mas ficou fora da lista do Mundial. Agora, ele voltou a ser chamado.