Espanha atropela Geórgia por 7x1 em dia de hat-trick de Morata

Morata marcou três gols para a Espanha sobre a Geórgia. Crédito: Seleção da Espanha/Divulgação

Com quatro gols só no primeiro tempo, a Espanha derrotou a Geórgia por 7x1 nesta sexta-feira (8), em Tbilize, em jogo válido pelas eliminatórias da Eurocopa e assumiu a vice-liderança do Grupo A com seis pontos. Destaque da vitória, Morata foi o artilheiro do confronto ao marcar três vezes.



A Espanha tomou a iniciativa do ataque desde o apito inicial e encurralou a Geórgia em seu campo. Com menos de dez minutos, os espanhóis já tinham criado quatro boas chances. Com tamanha pressão, o placar logo foi movimentado.

Aos 21 minutos, Morata aproveitou cruzamento da direita e cabeceou com estilo para fazer Espanha 1x0. A desvantagem abalou a seleção da Geórgia e o segundo gol saiu em um erro da defesa. O zagueiro Kvirkvelia tentou afastar um cruzamento rasteiro da esquerda e acabou marcando contra: 2x0 para os espanhóis com apenas 26 minutos de duelo.

Sem dificuldade para superar a frágil marcação do rival, a Espanha fez ainda mais gols antes do intervalo. Aos 37 minutos, Dani Olmo venceu a marcação e, dentro da área, chutou no canto para aumentar a vantagem. Dois minutos depois, o time do técnico Luis de la Fuente transformou o triunfo em goleada. A defesa da Geórgia errou na saída de bola, Fabian Ruiz tocou na medida para Morata só empurrar para as redes e fazer 4x0.

Para a volta do intervalo, o técnico Willy Sagnol promoveu três trocas de uma só vez e a Geórgia, com três minutos, descontou com Chakvetadze. Mas a reação parou por aí. Num belo passe de Merino, Morata penetrou na área e, com um chute cruzado, anotou o seu terceiro gol no jogo: 5x1 aos 20 minutos. Na sequência, em bela jogada de Nico Williams, os espanhóis chegaram ao sexto gol.