CONFRONTO

Esposa de Popó enfrentará influencer estreante no Fight Show Music 6

No mesmo evento, Popó lutará com o ator Duda Nagle, ex-marido de Sabrina Sato

A noite do Fight Music Show 6 contará com algumas lutas destaque para o público brasileiro. Além do esperado duelo entre o lutador Popó e o ator e ex-marido de Sabrina Sato, Duda Nagle, o país aguarda o confronto entre Rogério Minotouro e o influencer Tadalla. No entanto, uma luta que pode ter passado despercebida no card promete muito entretenimento e instiga a curiosidade dos brasileiros. >