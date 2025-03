DESAFIO INUSITADO

Sabrina Sato fica em choque com anúncio de luta entre ex-marido e Popó: 'Você é maluco'

A luta está prevista para ocorrer no dia 17 de maio, no evento Fight Music Show

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de março de 2025 às 19:49

Sabrina Sato e Duda Nagle Crédito: Reprodução/Instagram

Após o ator Duda Nagle anunciar que desafiou Acelino Freitas, o Popó, para uma luta de boxe, Sabrina Sato usou as redes sociais para falar sobre a nova aventura do ex-marido. A apresentadora comentou a decisão do pai de Zoe com surpresa pelo atleta escolhido pelo ex para o desafio. >

“Eu não estou acreditando. Duda Nagle, você é maluco mesmo. Vai lutar bem com o Popó? Que autoconfiança é essa? Arruma outro. O Popó nunca perdeu”, respondeu Sabrina Sato.>

O ator se divertiu com o comentário da ex-companheira e afirmou: “Uma honra mergulhar de cabeça nessa aventura, vamos para cima com força total!!! Vambora!!! Quem aí, no meu lugar, teria essa coragem??? Que perca o melhor!”.>