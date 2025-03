TREINO E ALIMENTAÇÃO

Saiba qual a diferença entre a dieta de um atleta e uma 'pessoa normal'

Um atleta precisa de uma alimentação estrategicamente planejada para garantir energia, recuperação e desempenho

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de março de 2025 às 07:00

Dieta é importantes para alcançar os objetivos desejados na academia Crédito: Shutterstock

Seja qual for o seu objetivo ao treinar em uma academia, deve-se ter em mente que a alimentação é parte essencial do processo. No entanto, engana-se quem acredita que seguir uma receita pronta na internet pode funcionar da maneira mais adequada ao seu corpo, principalmente se a dieta pertencer a um atleta. A nutricionista Carol Dias explicou ao CORREIO as diferenças entre a alimentação de um atleta e de uma "pessoa normal".>

Segundo a especialista, a grande diferença é que um atleta precisa de uma alimentação estrategicamente planejada para garantir energia, recuperação e performance. Eles gastam muito mais calorias e precisam repor isso com mais carboidratos, proteínas e gorduras de qualidade. Além disso, a hidratação e a reposição de minerais são essenciais para evitar cãibras e fadiga. >

Outro ponto importante para atletas é o timing nutricional. Ou seja, o atleta precisa estar atento não só ao que come, mas também quando comer antes, durante e depois do treino. As suplementações também são importantes, como creatina, BCAA, omega3, antioxidantes e outros. >

Já para quem treina e não é atleta, a alimentação não precisa ser tão rigorosa. No entanto, ainda assim deve ser equilibrada e nutritiva. "O importante é ajustar a dieta ao objetivo. Emagrecimento, ganho de massa ou manutenção do peso. Cada objetivo requer uma estratégia nutricional diferente", explica a nutricionista.>

Como funciona o déficit ou superávit calórico?

No final do dia, o que realmente importa para perder peso é o déficit calórico. Ou seja, gastar mais calorias do que consome. Um exemplo dado pela nutricionista é de que não adianta treinar em jejum e no restante do dia comer mais calorias do que o corpo gasta. >