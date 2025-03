SAÚDE

Confira como identificar se o sobrepeso já virou obesidade

Cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) é um dos métodos utilizados

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de março de 2025 às 07:00

Procurar ajuda médica é fundamental em casos de obesidade Crédito: Shutterstock

A obesidade é uma realidade e pode estar relacionada a diversos fatores, como doenças comuns, como diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, doença hepática gordurosa e osteoartrite no joelho. No entanto, o interessado em saber a situação de seu corpo pode identificar se o sobrepeso já virou obesidade através do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), como explica o médico com foco em emagrecimento e performance Gabriel Mendes.>

"Para diferenciar sobrepeso de obesidade, utilizamos o IMC, que é calculado dividindo o peso (em kg) pela altura (em metros) ao quadrado. Um IMC entre 25 e 29,9 indica sobrepeso, enquanto um IMC igual ou superior a 30 indica obesidade. Além disso, é importante considerar outros fatores, como a distribuição de gordura corporal e a saúde geral, avaliados através da bioimpedância, que hoje, é sem dúvidas a melhor forma de avaliação de composição corporal", explica.>

Contudo, o IMC não é o único fator que determina o risco à saúde. Uma colaboração internacional passou os últimos dois anos discutindo mudanças nessa abordagem. Segundo artigo publicado na revista The Lancet, um corpo maior não deve ser automaticamente associado à "obesidade clínica". A definição deve levar em conta não só a quantidade de gordura, mas também a sua distribuição no corpo e os problemas de saúde relacionados, explica a publicação The Conversation.>

Gabriel Mendes ressalta ainda que o IMC não diferencia gordura de músculo, o que pode levar a avaliações errôneas de atletas ou pessoas com alta massa muscular, por exemplo. “Essas pessoas podem ser classificadas como ‘acima do peso’ ou até ‘obesas’ segundo a tabela tradicional, quando, na realidade, estão em excelente forma física”, diz.>

Segundo dados do Atlas Mundial da Obesidade 2025 (World Obesity Atlas 2024), da Federação Mundial da Obesidade (World Obesity Federation – WOF), lançado na última segunda-feira (3), um a cada três brasileiros vive com obesidade. A pesquisa aponta que a porcentagem tende a crescer nos próximos cinco anos. No país, cerca da metade da população adulta, entre 40% e 50%, não pratica atividade física na frequência e intensidade recomendadas.>

O sobrepeso e a obesidade podem trazer riscos. Segundo o Atlas, 60,9 mil mortes prematuras no Brasil podem ser atribuídas as doenças crônicas não transmissíveis devido ao sobrepeso e obesidade, como diabetes tipo 2 e Acidente Vascular Cerebral (AVC) – a informação é baseada em dados de 2021.>

Qual o problema com o IMC?

O risco de doenças está mais relacionado à proporção de gordura, músculos e ossos no corpo, assim como à localização da gordura. Atletas, por exemplo, podem ter um IMC elevado, até acima de 30 kg/m², devido à sua alta massa muscular, e não por acúmulo excessivo de gordura.>