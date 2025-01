SAÚDE

Fim do IMC? Estudo recomenda que obesidade seja definida por novos critérios

59 médicos de vários países explicam que métrica do IMC é muito vaga

Um dos métodos mais conhecidos para classificar se uma pessoa é obesa é o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). A ferramenta, adotada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), calcula o chamado “peso ideal” para cada pessoa, levando em conta a sua altura. Para se obter este número, basta dividir o seu peso (em quilos) pela altura (em metros) elevada ao quadrado (altura x altura).

Vigentes há anos, o método pode ser deixado de lado em breve. Considerado obsoleto por muitos médicos e nutricionistas, por não considerar a composição corporal da pessoa, como quantidade de massa magra e gordura, o IMC voltou a ser debatido. Um estudo publicado pela revista The Lancet Diabetes & Endocrinology na noite desta terça-feira (14), feito por 58 médicos de diversos países, propõe que a obesidade siga sendo definida como uma doença clínica crônica e que, como qualquer doença o foco seja voltado para os sintomas e problemas de saúde associados a ela do que ao peso corporal do paciente.