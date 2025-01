LEI DA CADEIRINHA

Novas regras para transportar crianças no carro entram em vigor; veja o que muda

Veja qual equipamento adequado para cada idade

As novas regras para transportar crianças no carro já estão valendo. Para 2025, a principal novidade é a obrigatoriedade de uso de dispositivos de segurança específicos para todas as crianças com até 10 anos ou com altura inferior a 1,45 metros. O objetivo é aumentar a segurança na viagem das crianças, independentemente da idade.

De acordo com as normas recentes, as crianças devem viajar sempre no banco de trás. Não oferecer o suporte de segurança exigido por lei é considerado infração gravíssima, com previsão de multa e adição de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista.