Edicase Brasil

11 hábitos que prejudicam o ganho de massa muscular

Veja o que você deve evitar para garantir o crescimento dos músculos de modo saudável

A massa muscular desempenha um papel fundamental no bem-estar do corpo humano. Além de fornecer força e resistência física, os músculos são cruciais para diversos processos metabólicos e funcionais do organismo. No entanto, alcançar — e manter — uma massa muscular saudável requer mais do que apenas desejo. Certos hábitos, como uma dieta inadequada até a falta de exercício consistente, podem minar seus resultados e até mesmo prejudicar a sua saúde. Confira alguns deles!