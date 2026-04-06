EXPERIÊNCIA DE QUASE MORTE

Ex-jogador relembra momento em que coração parou por dois minutos: “Meu filho falava ‘volta, pai’”

Ex-meia do São Paulo decidiu se aposentar aos 34 anos após sofrer parada cardíaca durante exames

Carol Neves

Publicado em 6 de abril de 2026 às 12:48

Ex-jogador Oscar Crédito: Reprodução/TV Globo

O ex-meia Oscar relembrou a experiência de quase morte que sofreu após passar mal durante exames médicos no CT da Barra Funda, em novembro do ano passado. Na ocasião, o jogador teve uma parada cardíaca de cerca de dois minutos antes de ser reanimado pela equipe médica do São Paulo Futebol Clube. Meses depois, aos 34 anos, ele oficializou a aposentadoria.

Segundo relato ao Globo Esporte, o episódio aconteceu logo após a conclusão de uma bateria de avaliações físicas realizadas com acompanhamento de profissionais do Hospital Albert Einstein, parceiro do clube.

"Assim que completei o exame eu comecei a passar um pouco mal. Eu expliquei para a mulher que estava comigo, do Einstein, ela perguntou se estava tudo bem, disse que minha pressão estava baixando um pouquinho, e daí o que lembro foi isso, só de ter falado isso para ela, quando eu acordei estavam todos em cima de mim. Meu coração parou por dois minutos ali, e daí eu fiquei ali parado, fizeram massagem cardíaca, aí voltei", contou.

Oscar se aposentou após problema de saúde 1 de 8

Durante o atendimento, o jogador afirma ter vivido uma experiência marcante antes de recuperar a consciência. "Eu lembro de estar em um sonho muito bom, estar em uma coisa que é difícil de explicar, eu lembro do meu filho estar falando comigo (...) O meu filho estar falando "volta, pai, volta", relatou.

Após o episódio, Oscar foi diagnosticado com síncope vasovagal e passou por exames como cateterismo cardíaco, tilt test, ressonância cardíaca e monitoramento por Holter. Ele também realizou um procedimento de cardioneuroablação para reduzir o risco de novas pausas cardíacas.

Apesar de receber liberação médica posterior para atividades físicas com acompanhamento, o meia decidiu encerrar a carreira. "Assim que eu acordei: “olha, para mim já deu, independente do que der nos exames”. (...) não queria tomar mais esse susto", contou.

Oscar tinha contrato com o São Paulo até o fim de 2027, mas negociou a rescisão de forma amigável após o problema de saúde e abriu mão de quase R$ 50 milhões que teria direito a receber até o fim do vínculo.