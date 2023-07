Zagueiro Gabriel Xavier quer se firmar na defesa do Bahia. Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia

O Bahia vive uma fase de correção de erros na temporada. Entre as mais urgentes, está a falta de atenção do sistema defensivo nos minutos finais dos jogos. Nos dois últimos confrontos com o Grêmio, pelo Brasileirão e Copa do Brasil, o time foi vazado nos acréscimos do segundo tempo e deixou o campo frustrado.



De acordo com o zagueiro Gabriel Xavier, o elenco vem se cobrando por um foco maior durante os jogos. Ele afirma que o clube está trabalhando forte e que vai conseguir mudar o cenário.

"Esses gols estão nos custando bastante. A gente trabalha, assiste os vídeos, faz as análises. É ter concentração, com certeza o nosso nível tem que aumentar. O nível dos adversários está aumentando, então temos que nos manter focados não só por 80, 85 minutos, mas até o final da partida", disse ele.

"A gente trabalha bastante, se entrega nos treinos, faz as correções. É algo que eu acredito que falta um pouco de concentração para a gente, estamos tomando alguns gols até meio infantil. Mas tenho certeza que essa fase vai passar", completou.

Titular no empate por 1x1 com o Grêmio pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, Gabriel Xavier venceu a disputa com Vitor Hugo e deve ser mantido na equipe durante o confronto com o Cuiabá, neste sábado (8), na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro.

Formado na base do tricolor, ele comemorou a confiança recebida do técnico Renato Paiva e garantiu que está pronto para ajudar o time.