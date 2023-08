Galvão lamenta ida de Neymar ao Al-Hilal: 'Futebol para Europa'

A ida de Neymar para o Al-Hilal não foi aprovada por Galvão Bueno. O narrador lamentou a transferência do astro brasileiro ao futebol árabe, deixando o Paris Saint-Germain após seis temporadas. Para o jornalista, o camisa 10 ainda tinha muita lenha para queimar no futebol europeu - ainda que tenha levado em conta que a decisão é 'pessoal'.



"Neymar anunciado pelo Al-Hilal. Aos 31 anos, vai jogar na Arábia Saudita! Os valores são estratosféricos!! Mas, na minha opinião, ainda tinha idade e futebol para continuar na Europa. Para brigar na primeira prateleira do futebol mundial! Ganhar a sonhada Bola de Ouro!! E ser campeão pela Seleção!! Porém, é uma decisão pessoal. Só ele e a família podem dizer se vale a pena!", publicou Galvão, em suas redes sociais.