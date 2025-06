COZINHA

Depois de deixar o Fera, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca assumirão novo restaurante em Salvador

Empreendimento está localizado na Rua Chile

Os chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca não deixarão mais a Rua Chile. O casal, que anunciou na semana passada a saída da operação do Fera Palace Hotel e o fechamento do restaurante Omi, vai apenas avançar mais um quarteirão na primeira rua do Brasil. Os donos do Grupo Origem aceitaram o convite da empresária Andrea Velame e passarão a comandar o restaurante que ocupará o rooftop de 500 metros quadrados — com inauguração prevista para 8 de setembro — que está sendo montado para a sétima edição da mostra de decoração Casas Conceito que mais uma vez acontecerá no Centro Histórico. >