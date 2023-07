Inter Miami promete evento histórico para apresentação de Messi

O argentino Lionel Messi desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (11) e será apresentado como novo reforço do Inter Miami no domingo, às 19h, no DRV PNK Stadium. O clube está fazendo todo o suspense, não citou o nome do craque, mas deixou claro que acontecerá um grande evento no dia citado.



Com isso, tudo leva a crer que Lionel Messi será apresentado, já que o argentino desembarcou nos EUA após passar férias no Caribe. Os ingressos para o evento serão vendidos a partir de quarta-feira (12). Os torcedores que compraram o carnê de temporada poderão entrar de graça.