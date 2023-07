Iury Castilho celebra gol em estreia pelo Vitória e ponto fora de casa

Contratado esta semana, Iury Castilho se apresentou na Toca do Leão na sexta-feira (28), fez apenas dois treinamentos com o elenco e estreou com a camisa do Vitória na noite deste domingo (30), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.



O atacante começou no banco de reservas e foi chamado pelo técnico Léo Condé aos 33 minutos do segundo tempo. Precisou de apenas sete em campo para garantir o empate em 2x2 com a Ponte Preta, na 20ª rodada da Série B do Brasileiro.