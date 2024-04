FOCO NO CRICIÚMA

Jean Lucas explica fase artilheira e pede Bahia cirúrgico na Copa do Brasil: ‘Matar logo’

Esquadrão encara o Tigre, nesta terça-feira (30), às 19h, na Fonte Nova

Com cinco gols, Jean Lucas está entre os artilheiros do Bahia na temporada Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Uma das principais contratações do Bahia na atual temporada, o volante Jean Lucas tem motivos de sobra para comemorar a fase que vive no tricolor. Titular absoluto com o técnico Rogério Ceni, o camisa 6 é um dos pilares do meio-campo e, no clube baiano, tem revelado uma veia artilheira que até então ainda não tinha mostrado.

Antes de chegar ao Bahia, Jean havia marcado apenas cinco gols por Flamengo, Santos, Lyon, Brest e Monaco. Esse ano, ele precisou de 22 jogos para igualar a marca. Segundo ele, a explicação para o faro apurado está no posicionamento encontrado pelo técnico Rogério Ceni.

“Rogério pede muito para eu chegar na frente. Logo que cheguei ele disse que eu faria muitos gols com ele, e fiquei feliz porque eu só tinha feito cinco gols na minha carreira e aqui em 22 jogos eu fiz mais cinco. Espero continuar fazendo gols e ajudando o Bahia, performando bem dentro de campo”, iniciou Jean durante entrevista no CT Evaristo de Macedo.

Nesta terça-feira (30), o volante terá mais uma chance de balançar as redes. O Bahia enfrenta o Criciúma, às 19h, na Fonte Nova, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com a volta marcada para o dia 23 de maio, em Santa Catarina, Jean Lucas entende que o Bahia precisa ser cirúrgico no ataque para conseguir uma boa vantagem.

“A gente tem que melhorar um pouco o passe final, ter mais calma, mas acho que contra o Grêmio foi um bom jogo, poderíamos ter um placar mais largo, mas independente disso vencemos por 1x0 e agora é focar no Criciúma, a oportunidade que a gente tiver tem que matar o jogo, é um jogo de Copa do Brasil, mata-mata, e na oportunidade que tiver temos que ser mais cirúrgicos”, afirmou ele.

O jogador se apega ao fator casa para conseguir um bom resultado. Jogando na Fonte Nova, o Bahia está invicto com o time principal. Foram 12 triunfos e um empate em 13 jogos.