COMEÇO PROMISSOR

Everton Ribeiro valoriza início no Brasileiro e compara Bahia ao Cruzeiro de 2013: ‘Muita gente não acreditava’

Tricolor largou bem na Série A e ocupa a vice-liderança da competição

Da Redação

Publicado em 16 de maio de 2024 às 16:05

Everton Ribeiro é um dos destaques do Bahia no Campeonato Brasileiro Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

O início do Bahia no Campeonato Brasileiro tem deixado boa parte dos tricolores animados. Com 13 pontos em 18 disputados, o Esquadrão é o vice-líder da competição, empatado com o Athletico-PR, que lidera o torneio por ter melhor saldo de gols (6x3).

Apesar de saber que o Brasileirão está apenas no início, o meia Everton Ribeiro afirma que torcida e elenco podem se permitir sonhar com um final feliz, e usa na própria carreira o exemplo para o tricolor continuar sonhando alto.

Durante entrevista no CT Evaristo de Macedo, o camisa 10 comparou o Esquadrão ao Cruzeiro de 2013, que foi campeão brasileiro. Segundo ele, no início da campanha, poucos acreditavam que o time mineiro seria capaz de brigar na parte de cima da tabela.

"Em 2013 foi um ano bem parecido com esse agora, uma equipe reformulada trazendo grandes jogadores", iniciou Everton.

"No final do ano fomos campeões brasileiros. Muita gente não acreditava. A gente sabia do potencial e foi trabalhando. A gente tem vivido isso, tem sido feliz. Temos caminho longo ainda, mas temos que seguir nesse pensamento grande de querer ser protagonista. Estou muito feliz com o que a gente vem fazendo", completou.

Diferente da temporada passada, quando brigou contra o rebaixamento até a última rodada, o Bahia tem se mostrado um time competitivo na Série A. Até mesmo na única derrota que a equipe teve na competição, contra o Internacional, na estreia, o time fez bom jogo e poderia ter saído do Beira Rio com os três pontos.

A posição do Bahia na parte de cima da tabela, aliás, permanecerá por mais duas rodadas. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, a CBF decidiu suspender os dois próximos jogos de todas as equipes.