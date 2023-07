Léo Gamalho lembra de câncer e se emociona após garantir liderança do Vitória: 'Consegui dar a volta por cima'

Ele precisou ficar um tempo sem entrar em campo pelo Vitória para cuidar da saúde e se emocionou ao garantir a liderança da Série B do Brasileiro na noite desta quarta-feira (24). Léo Gamalho não balançava a rede havia três meses e foi o autor do único gol do jogo contra a Chapecoense, no Barradão, na rodada derradeira do primeiro turno da competição.



Recuperado de uma cirurgia para tratar de um câncer de pele, Léo Gamalho voltou a jogar no último dia 10, mas ainda não tinha se destacado. Nesta 19ª rodada, ele começou entre os reservas e deixou o banco para virar protagonista da partida.