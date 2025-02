NOVA GERAÇÃO

Saiba quem é o filho de Ronaldinho Gaúcho que joga na Premier League

João Mendes defende o Burnley e já jogou no Barcelona e no Grêmio

Em agosto do ano passado, o filho do ídolo brasileiro assinou com o clube inglês Burnley por duas temporadas, permanecendo até junho de 2026. Aos 19 anos, o jovem deixou o Barcelona, ex-clube de seu pai, para ir ao inglês.>

João jogava no time B do Barcelona desde 2023, e terminou seu contrato no ano passado, quando saiu da Catalunha. Antes de defender o clube culé, ele chegou a jogar nas categorias de base do Cruzeiro, em solo brasileiro. >