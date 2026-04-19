Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tragédia no Ironman: atleta brasileira morre após desaparecer durante prova nos EUA

Causa da morte ainda não foi divulgada

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de abril de 2026 às 11:18

Tragédia no Ironman: atleta brasileira morre após desaparecer durante prova nos EUA
Tragédia no Ironman: atleta brasileira morre após desaparecer durante prova nos EUA Crédito: Reprodução / Redes sociais

A atleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu neste sábado (18) durante a etapa de natação do Ironman Texas, realizada nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela família.

Moradora de São Paulo, Mara participava da prova quando desapareceu na água. Segundo a imprensa norte-americana, o início da etapa de natação estava previsto para as 6h30, no North Shore Park, com percurso de cerca de 3,9 quilômetros até o Lago Woodlands.

Equipes de resgate foram acionadas após o desaparecimento ser comunicado por volta das 6h. As buscas enfrentaram dificuldades devido à baixa visibilidade na água, mas o corpo da atleta foi localizado e retirado do lago por volta das 9h.

A organização do evento confirmou a morte e divulgou nota de pesar. “Estamos tristes por confirmar a morte de uma participante durante a etapa de natação. Nossas condolências à família e amigos”, informou.

De acordo com familiares, Mara Flávia praticava triatlo há cerca de dez anos e já havia competido em outras provas do circuito Ironman. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades, e não há informações sobre o traslado do corpo ou o sepultamento.

Formada em jornalismo e marketing, a atleta compartilhava nas redes sociais sua rotina de treinos e competições. Ela iniciou a trajetória profissional na comunicação e passou a se dedicar ao esporte após um problema de saúde, tornando-se triatleta em 2019.

Entre os resultados, acumulava pódios em competições nacionais, incluindo colocações de destaque no Triatlo Brasília e no GP Brasil, além de classificações para provas mundiais do circuito 70.3.

Tags:

Esportiva

Mais recentes

Imagem - 'Estamos nos tornando uma equipe mais consistente', diz volante do Vitória após empate

'Estamos nos tornando uma equipe mais consistente', diz volante do Vitória após empate
Imagem - Vitória faz bom jogo, mas peca no ataque e empata sem gols com o Corinthians

Vitória faz bom jogo, mas peca no ataque e empata sem gols com o Corinthians
Imagem - Equipe baiana conquista título nacional no basquete escolar e reforça força da base no país

Equipe baiana conquista título nacional no basquete escolar e reforça força da base no país