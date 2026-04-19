ESPORTE

Tragédia no Ironman: atleta brasileira morre após desaparecer durante prova nos EUA

Causa da morte ainda não foi divulgada

Esther Morais

Publicado em 19 de abril de 2026 às 11:18

Tragédia no Ironman: atleta brasileira morre após desaparecer durante prova nos EUA Crédito: Reprodução / Redes sociais

A atleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu neste sábado (18) durante a etapa de natação do Ironman Texas, realizada nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela família.

Moradora de São Paulo, Mara participava da prova quando desapareceu na água. Segundo a imprensa norte-americana, o início da etapa de natação estava previsto para as 6h30, no North Shore Park, com percurso de cerca de 3,9 quilômetros até o Lago Woodlands.

Equipes de resgate foram acionadas após o desaparecimento ser comunicado por volta das 6h. As buscas enfrentaram dificuldades devido à baixa visibilidade na água, mas o corpo da atleta foi localizado e retirado do lago por volta das 9h.

A organização do evento confirmou a morte e divulgou nota de pesar. “Estamos tristes por confirmar a morte de uma participante durante a etapa de natação. Nossas condolências à família e amigos”, informou.

De acordo com familiares, Mara Flávia praticava triatlo há cerca de dez anos e já havia competido em outras provas do circuito Ironman. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades, e não há informações sobre o traslado do corpo ou o sepultamento.

Formada em jornalismo e marketing, a atleta compartilhava nas redes sociais sua rotina de treinos e competições. Ela iniciou a trajetória profissional na comunicação e passou a se dedicar ao esporte após um problema de saúde, tornando-se triatleta em 2019.