Vini Jr. repudia racismo contra amigo e questiona: 'Onde estão as imagens?'

O atacante brasileiro Vinícius Júnior usou as redes sociais para repudiar o caso de racismo contra seu amigo, Felipe Silveira, que também é assessor pessoal do atleta do Real Madrid. Na entrada do Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, o rapaz de 27 anos teve uma banana apontada em sua direção por um segurança, que teria dito: "Mãos ao alto, essa é minha arma para você".



Vini Jr. chamou a cena de "nojenta" e cobrou ação das autoridades sobre o acesso às imagens das câmeras de segurança do estádio, através das quais se poderia confirmar o caso de racismo.