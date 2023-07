Vitoria acerta rescisões de Diego Fumaça e Nicolás Dibble

Volante Diego Fumaça acerta rescisão com o Vitória. Crédito: Divulgação ECVitória

O volante Diego Fumaça e o atacante Nicolás Dibble não fazem mais parte do elenco do Vitória. Os jogadores acertaram a rescisão contratual com o clube na quarta-feira (12). O encerramento destes vínculos faz parte de uma reformulação iniciada pela diretoria rubro-negra para a continuidade da Série B do Brasileiro.



O Vitória contratou três reforços com a abertura da segunda janela de transferência do futebol brasileiro: os volantes Dudu e Jhonny Lucas e o atacante Mateus Gonçalves. O Leão também negocia a contratação do atacante Gabriel Poveda.

Na Toca do Leão desde a pré-temporada, iniciada em novembro, Nicolás Dibble faz parte da montagem de elenco iniciada pelo técnico João Burse, demitido no começo de fevereiro. Ele defendeu o Vitória em nove jogos, cinco deles como titular, e marcou um gol.

A última vez que o uruguaio de 29 anos entrou em campo foi em 26 de fevereiro, quando foi acionado por Léo Condé no decorrer do empate sem gols com o Barcelona de Ilhéus, no estadual. Fora dos planos, o atacante uruguaio esteve no banco de reservas em apenas um jogo da Série B, contra o Tombense, na 11ª rodada, mas não foi utilizado.

Contratado após as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, Diego Fumaça chegou à Toca em maio e com status de titular, mas disputou apenas cinco jogos com a camisa rubro-negra, um deles começando em campo. O volante não conseguiu se firmar nem mesmo após as contusões de Marco Antônio e Rodrigo Andrade.