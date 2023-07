Vitória perde para o Vila Nova e segue fora do G4 da Série B

Estreante do Vitória, atacante Mateus Gonçalves se lamenta durante jogo contra o Vila Nova. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória desperdiçou a chance de retornar ao G4. O rubro-negro precisava vencer o Vila Nova no fechamento da 16ª rodada da Série B do Brasileiro para voltar ao grupo de acesso, mas acabou derrotado, por 1x0, no estádio OBA, em Goiânia, na noite desta segunda-feira (10).



O primeiro tempo foi bastante movimentado e, apesar do placar não ter sido alterado até o intervalo, as duas equipes buscaram o gol. O Vitória começou melhor, mas o Vila Nova conseguiu se soltar com o passar dos minutos e equilibrar a partida. No segundo tempo, o Leão caiu de rendimento e foi pressionado pelo Vila Nova, que passou a dominar as ações e conseguiu encontrar o caminho do gol.

O único tento do jogo foi marcado aos 30 minutos, por Lourenço, que deixou o banco de reservas para garantir a liderança da competição ao Vila Nova. Dono da melhor defesa da Série B, com apenas cinco gols sofridos, o time goiano, agora invicto há sete jogos, somou 34 pontos e está isolado no topo da tabela, posição ocupada pelo Vitória durante nove rodadas seguidas. O resultado manteve o rubro-negro na 5ª colocação, com 28 pontos.

Diante do Vila Nova, o técnico Léo Condé fez cinco mudanças no time. Zeca, Yan Souto, João Victor, Wellington Nem e Welder deram lugar a Railan, Wagner Leonardo, Dudu, Matheus Gonçalves e Léo Gamalho. Destaque para as três últimas. Recém-contratados, Dudu e Mateus Gonçalves estrearam com a camisa do Vitória. Recuperado de uma torção no tornozelo e de uma cirurgia para tratar câncer de pele, Léo Gamalho voltou aos gramados após um mês e meio fora.

O Vitória volta a jogar no domingo (16), às 18h, quando recebe o Novorizontino, no Barradão, na 17ª rodada da Série B. O Vila Nova entra em campo antes, no sábado (15), às 17h. A equipe goiana vai visitar o Londrina, no estádio do Café.

BOLA EM JOGO

As primeiras tentativas ofensivas do Vitória contaram com a iniciativa do estreante Mateus Gonçalves, principal arma rubro-negra pelo lado esquerdo do campo. Primeiro, o atacante cruzou e viu Osvaldo isolar. Depois, ele trabalhou com Giovanni Augusto, mas o meia cruzou bola fácil para Dênis Júnior. Já o chute de fora da área de Gegê anotado pouco tempo depois fez o goleiro da equipe goiana trabalhar.

O Vila Nova reage com Caio Dantas, mas o chute sai fraco e Lucas Arcanjo faz a defesa com tranquilidade. Guilherme Parede tentou de longe, mas mandou por cima do travessão. Lá e cá, Léo Gamalho recebeu belo passe de calcanhar de Osvaldo dentro da área, mas o desperdiçou ao bater fraco.

Após vacilo de Felipe Vieira, Neto Pessoa rouba a bola e lança para Guilherme Parede, mas Camutanga conseguiu fazer o desvio para evitar o gol adversário. O Vila Nova teve nova chance com Caio Dantas, que chutou de primeira após toque de cabeça de Eduardo Doma e tirou tinta da trave.

Os donos da casa até balançaram a rede aos 47 minutos, com Guilherme Parede, mas a arbitragem apontou impedimento e não validou o gol.

No segundo tempo, a primeira jogada perigosa também saiu dos pés de Parede. Ele recebeu cruzamento e mandou próximo à meta rubro-negra, porém para fora. Na sequência, o próprio atacante carimbou a trave.

O gol estava reservado para um jogador que começou o duelo no banco de reservas. Lourenço foi chamado pelo técnico Claudinei Oliveira aos 22 minutos e preciso de apenas oito para fazer a alegria da torcida presente no estádio OBA. Lourenço iniciou contra-ataque, tocou para Neto Pessoa e correu para a área. De lá, aproveitou cruzamento e estufou a rede aos 30 minutos: 1x0. Tréllez ainda tentou uma bicicleta, mas não mudou o desfecho do jogo.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova 1x0 Vitória (Série B – 16ª rodada)

Vila Nova: Dênis Júnior, Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa (Igor Henrique) e Everton Brito (Ronald); Caio Dantas (Lourenço), Neto Pessoa (Marlone) e Guilherme Parede (Luciano Naninho). Técnico: Claudinei Oliveira.

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga (João Victor), Wagner Leonardo e Felipe Vieira (Marcelo); Dudu (Diego Torres), Gegê e Giovanni Augusto (Wellington Nem); Osvaldo, Léo Gamalho (Tréllez) e Mateus Gonçalves. Técnico: Léo Condé.

Estádio: OBA, em Goiânia

Gols: Lourenço, aos 30 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Eduardo Doma, Sousa e Lourenço; Camutanga, Gegê, Dudu e Wagner Leonardo