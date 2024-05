BRASILEIRÃO

Vitória x São Paulo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Rubro-negro recebe o time paulista no domingo (5), às 16h, no Barradão

Na zona de rebaixamento, com apenas um ponto, o Vitória encara o São Paulo em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro. No Barradão e com o apoio da torcida, o time comandado pelo técnico Léo Condé vai tentar vencer pela primeira vez no torneio nacional. Treinado pelo argentino Luis Zubeldía, o tricolor paulista soma quatro pontos.