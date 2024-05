ACIDENTE

Luisa Baptista pede que motociclista que a atropelou responda por tentativa de homicídio

A triatleta informou que os seus advogados entraram com o pedido na Justiça e que agora aguardam uma resposta das autoridades

Publicado em 17 de maio de 2024 às 21:36

A triatleta Luisa Baptista usou as redes sociais para pedir ao Ministério Público de São Paulo, a mudança da denúncia contra o motociclista suspeito de tê-la atropelado em 23 de dezembro do ano passado. Ele responde por lesão corporal culposa (quando não há intenção). O pedido de alteração é para que ele passe a responder por tentativa de homicídio com dolo eventual(quando assume o risco de matar).

No vídeo, a triatleta informa que os seus advogados entraram com o pedido na Justiça e que agora aguardam uma resposta das autoridades. "Gostaria apenas de comunicar a vocês que os meus advogados entraram com uma petição provando que por diversos motivos, o crime se trata de tentativa de homicídio por dolo eventual e não lesão corporal culposa, como ele vem sendo julgado."

Na sequência, ela descreve a situação em que o motociclista se encontrava quando aconteceu o acidente na rodovia. "Ele passou a noite toda na balada, estava assumidamente sem dormir, em alta velocidade, sem CNH, dirigindo na contramão".

Por fim Luísa pede ainda um maior rigor no acompanhamento do suspeito e diz esperar uma posição sobre o pedido. "Como o indivíduo também já foi condenado por outras causas, e apresenta passagem, também solicitamos uso de monitoramento eletrônico e outras restrições no período em que ele for julgado. Agora aguardamos a resposta do Ministério Público", disse a triatleta finalizando a gravação.

Entre as medidas cautelares solicitadas contra ele estão o comparecimento à Justiça, a proibição de contato com a vítima e proibição de o suspeito se ausentar da comarca. Procurado, Nayn negou que estivesse alcoolizado.

