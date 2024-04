TRIATLETA

Luisa Baptista celebra recuperação e pede rigor da justiça: 'Façam seu papel corretamente'

Atleta foi atropelada quando fazia treino em rodovia em São Carlos, no interior de São Paulo

Estadão

Publicado em 22 de abril de 2024 às 17:39

Luisa Baptista foi atingida por uma motocicleta em 23 de dezembro Crédito: Reprodução

Em franca recuperação após ser atropelada enquanto fazia um treino de bicicleta em uma rodovia em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, no final do ano passado, a trialeta Luisa Baptista postou um vídeo nesta segunda-feira onde agradeceu pela sua melhora e também cobrou as autoridades sobre o rigor no andamento das investigações em relação ao acidente.

Em sua conta no Instagram, ela fez um agradecimento geral após vivenciar estes quase cinco meses de reviravolta em sua vida. "Tive sorte desde o início. Tudo conspirou a meu favor e devo agradecer a muita gente", iniciou assim a mensagem enquanto falava para a câmera sentada em uma cadeira de rodas.

Além dos médicos, Luisa agradeceu ao que chamou de feliz coincidência para tentar achar explicações por conseguir se salvar em condições tão adversas. "O Paulo, que não era para estar no pedal, mas esteve lá. Ao Samu pela agilidade e competência, à todos que estavam no local do acidente se doando a mim. Agradecer à família de ouro que tenho, principalmente a minha mãe, que é a pessoa mais forte que conheço e está comigo o tempo todo."

Apesar do tom de agradecimento, Luisa cobrou a justiça sobre o andamento das investigações. "A justiça está demorando para ser feita, mas agora isso não importa, desde que realmente seja justa e que façam seu papel corretamente, sem aliviar para ninguém", afirmou na mensagem em vídeo.

Em 23 de dezembro, ela foi atingida por uma motocicleta enquanto treinava com um grupo de ciclistas na beira da rodovia. A triatleta sofreu múltiplas fraturas e lesões e foi para o hospital de São Carlos em estado gravíssimo. Após passar por diversas cirurgias e ter o quadro estabilizado, aconteceu a transferência para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, no dia 19 de janeiro.

Em março, ela passou pela última cirurgia antes de começar o processo de reabilitação na rede Lucy Montoro. O último procedimento foi uma correção no ombro.