APÓS 15 DE ACRÉSCIMO

Árbitro comemora título com time depois de expulsar três da equipe adversária

Tempo extra fez o St. George empatar a partida e se sagrar campeão da Quarta Divisão da Holanda; árbitro foi banido do futebol

Da Redação

Publicado em 17 de maio de 2024 às 21:46

Na Holanda, um árbitro comemorou título com time após expulsar três da equipe adversária Crédito: Reprodução/X

Em campo, teoricamente, um árbitro não tem time. Ele deve ser imparcial. Porém Jan Smit quebrou todo o protocolo depois do fim da partida que apitava. Ele foi visto comemorando o título da Quarta Divisão da Holanda com os jogadores do St. George. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

No último fim de semana, Smit apitou a partida do St. George contra o SV De Valken. O árbitro expulsou três jogadores do SV De Valken, além de um integrante da comissão técnica do clube, e deu 15 minutos de acréscimo.

No tempo extra, o goleiro Dave Laan empatou a partida para o St. George, o que foi suficiente para se sagrar campeão. Após o gol, o jogo foi encerrado. Na festa do título, lá estava Smit levantando a taça de "campeão" e promovido à Terceira Divisão, contou o "Daily Star".