E.C. VITÓRIA

Árbitro registra em súmula invasão de campo de Wagner Leonardo após expulsão contra o São Paulo

Rubro-negro perdeu para a equipe paulista por 3x1, no Barradão

Da Redação

Publicado em 6 de maio de 2024 às 12:10

Wagner Leonardo e outros jogadores do Vitória questionam a arbitragem por decidir pela expulsão Crédito: ARISSON MARINHO / CORREIO

O retorno de Wagner Leonardo a campo após expulsão no jogo entre Vitória e São Paulo foi registrado em súmula. O zagueiro rubro-negro foi expulso aos seis minutos do primeiro tempo, mas concedeu entrevista coletiva no intervalo da partida durante transmissão do SporTV. “(…) Adentrou aos arredores do campo de jogo e foi em direção à zona de entrevista”, diz trecho do texto escrito pelo árbitro Ramon Abatti Abel.

Wagner Leonardo levou cartão vermelho no jogo do último domingo (5), no Barradão, pela 5ª rodada do Brasileirão. A arbitragem indicou que o defensor deu uma cotovelada em Calleri e o puniu.

Inicialmente, Ramon Abatti Abel não havia assinalado nem mesmo falta no lance. Porém, ele foi acionado pelo árbitro de vídeo, Rodolpho Toski Marques, e após ver as imagens tomou a decisão de expulsar Wagner Leonardo.

Insatisfeito com a arbitragem, Wagner Leonardo voltou ao palco da partida no intervalo e concedeu entrevista. "Eu fiz questão de vir aqui me pronunciar. São cinco anos como jogador profissional e nunca nem passei perto de ser expulso. Não estou aqui para levantar polêmica nem nada, mas eu acho que a arbitragem tem que ter uma coerência”, iniciou o zagueiro que, por regra, não poderia voltar ao gramado.

Wagner Leonardo fez questão de contar a versão dele do lance que gerou a expulsão. “No lance ali, o Calleri a todo instante está me puxando por baixo e a todo momento eu estou olhando a bola, com o pensamento na bola, tentando olhar a bola, e eu tentei sair dele e há o contato, mas é muito fácil titular isso como agressão. Eu tenho minha plena consciência de que vou deitar minha cabeça no travesseiro. Tenho certeza de que eu não agredi. Eu não tenho que vir aqui pedir desculpas pela agressão, pois eu não agredi ninguém”, avisou.

No momento da expulsão, o jogo estava empatado em 0x0, mas o Vitória acabou perdendo a partida por 3x1. Luciano, duas vezes, e Ferraresi anotaram para a equipe paulista. Willian Oliveira descontou.

“Eu fico chateado porque é a maior injustiça cometida comigo dentro do futebol, porque eu estou aqui para ajudar minha equipe e, com cinco minutos de jogo, a nossa equipe é prejudicada. A gente agora está atrás no placar e a gente precisando vencer no campeonato. Eu não estou aqui para criar polêmica, estou aqui para dizer a minha chateação e insatisfação com o que tem acontecido com a arbitragem brasileira, que acaba nos prejudicando, e a gente tem um trabalho lindo e longo pela frente, só que por forças maiores a gente não consegue demonstrar dentro de campo porque a gente não sabe o que está acontecendo aqui no Brasil", finalizou Wagner Leonardo.