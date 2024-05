SÉRIE A

Zaga mais vazada do Brasileirão, Vitória teve quatro formações defensivas em cinco jogos

Rubro-negro não terá o zagueiro Camutanga contra o Atlético-GO, sábado (18), no Barradão

Daniela Leone

Publicado em 14 de maio de 2024 às 05:00

Técnico Léo Condé precisará ajustar a defesa do Vitória no Brasileirão Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória é dono de um status indigesto no Brasileirão. Com 11 gols sofridos, o Leão tem a defesa mais vazada do campeonato. Nem mesmo Atlético-GO e Cuiabá, penúltimo e último colocados, respectivamente, buscaram a bola tantas vezes no fundo da rede. O rubro-negro vacilou diante das investidas ofensivas dos cinco adversários encarados na largada do torneio nacional. A média é de 2,2 tentos lamentados por confronto. A partida contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, válida pela 2ª rodada, foi adiada e ainda não tem nova data definida.

O Palmeiras foi o único adversário que encontrou o caminho do gol apenas uma vez diante do Vitória. O atual campeão venceu na estreia do torneio por 1x0. O rival Bahia anotou dois tentos no clássico que terminou empatado. Cruzeiro e São Paulo venceram por 3x1. Adversário do último domingo (12), o Vasco derrotou o Leão por 2x1 e divide o posto de defesa mais vazada do campeonato. Em 13º lugar, com seis pontos, a equipe carioca também sofreu 11 gols.

Goleiro menos vazado no Campeonato Baiano, Lucas Arcanjo foi o único da defesa do Vitória a se manter como titular nos cinco jogos. O sistema defensivo que conquistou o título estadual nas finais contra o Bahia também tinha Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Juntos, eles iniciaram o Brasileirão, mas não conseguiram manter o bom rendimento e nem a presença no onze inicial. A defesa do Vitória teve quatro formações em cinco rodadas.

A lesão no joelho de Camutanga fez com que ele fosse desfalque da 3ª à 5ª rodada. Após retornar contra o Vasco, o zagueiro voltará a ser baixa diante do Atlético-GO, sábado (18), às 16h, no Barradão, na 7ª rodada, já que foi expulso nos minutos finais do confronto com a equipe carioca, após agressão ao meia Praxedes.

Contratado junto ao Grêmio para reforçar o setor na Série A, Bruno Uvini o substituiu e deve voltar a fazer dupla com Wagner Leonardo, que retorna ao time após cumprir suspensão. Principal zagueiro do clube, Wagner Leonardo foi expulso nos minutos iniciais do duelo com o São Paulo após cotovelada em Calleri. Por isso, Reynaldo foi o titular na rodada passada.

Instabilidade também nas laterais. Capitão do Vitória, Zeca passou a desempenhar função de terceiro zagueiro quando o time estava sem a bola após a chegada de Willean Lepo. No último jogo, o veterano viu do banco o técnico Léo Condé abrir mão do reforço e optar pelo recém-chegado para a lateral direita.

Titular da lateral esquerda enquanto Patric Calmon estava machucado, Lucas Esteves perdeu o posto nas últimas duas rodadas da Série A. O lateral direito Raul Cáceres, em tratamento após cirurgia, e o zagueiro Cristián Zapata, por opção técnica, foram os únicos jogadores de linha da defesa do elenco rubro-negro que ainda não entraram em campo. Substituto imediato de Lucas Arcanjo, o goleiro Muriel também não teve chance.

Com apenas um ponto, o Vitória amarga a zona de rebaixamento da Série A, na 18ª colocação. Além dos já citados Atlético-GO e Cuiabá, o Fluminense também integra o Z4, na 17ª posição, com cinco pontos.

As defesas do Vitória nos 5 jogos disputados na Série A:

1ª rodada

Vitória 0x1 Palmeiras

Lucas Arcanjo, Zeca, Wagner Leonardo, Camutanga e Lucas Esteves.

3ª rodada

Vitória 2x2 Bahia

Lucas Arcanjo, Zeca, Wagner Leonardo, Bruno Uvini e Lucas Esteves.

4ª rodada

Cruzeiro 3x1 Vitória

Lucas Arcanjo, Zeca, Wagner Leonardo, Bruno Uvini e Lucas Esteves.

5ª rodada

Vitória 1x3 São Paulo

Lucas Arcanjo, Willean Lepo, Zeca, Wagner Leonardo, Bruno Uvini e Patric Calmon.

6ª rodada

Vasco 2x1 Vitória

Lucas Arcanjo, Willean Lepo, Camutanga, Reynaldo e Patric Calmon.