SÉRIE B

Chapecoense x Cuiabá: onde assistir, horário e escalações

Partida ocorre na Arena Condá, em Chapecó

Chapecoense e Cuiabá se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+, além de tempo real no portal Lance!.