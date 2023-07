Zagueira alemã ironiza cai-cai de Neymar: '3 minutos no chão'

Sophia Kleinherne em ação pela seleção da Alemanha. Crédito: DFB/Hitij

Zagueira da seleção da Alemanha, Sophia Kleinherne criticou o futebol masculino e usou Neymar como exemplo negativo ao falar de má conduta em campo. A jogadora de 23 anos alfinetou o 'cai-cai' do brasileiro e afirmou que mulheres têm uma postura diferente durante os jogos, mais honesta.



"Não é uma crítica aos homens, que alcançaram tal proporção de interesse que não podem permitir tudo a eles, Mas nós conseguimos inspirar com nosso futebol honesto. Acredito que nem sempre tiramos tanto proveito de certas situações. Não conheço nenhuma "Neymar feminina", nenhuma jogadora que fique no chão dois ou três minutos (risos)", afirmou, em entrevista à revista Playboy.

Para Sophia, as jogadoras são mais acessíveis ao público do que os homens. Ela ainda disse acreditar que a seleção feminina da Alemanha, atual vice-campeã europeia, tem crescido em popularidade no país. Vale lembrar que a equipe masculina foi eliminada duas vezes seguidas na fase de grupos da Copa do Mundo.

"Por um lado, os novos espectadores notam que oferecemos um rendimento no mesmo nível, com paixão e motivação. Além disso, não se sabe tanto sobre nós quanto sobre os homens, que têm uma presença na mídia constante. Em última instância, também somos mais acessíveis", comentou.