Conheça as melhores empresas para trabalhar na Bahia

Em meio à crescente competitividade, busca por talentos qualificados, inserção de novas tecnologias e modelos de trabalho, por todo o mundo, empresas têm se preocupado em criar estratégias eficazes para oferecer um bom ambiente de trabalho. Com o objetivo de premiar as instituições que, através das melhores iniciativas, alcançaram destaque em termos de clima organizacional, a Great Place To Work, consultoria global - que apoia organizações a obter melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação -, realizou a 10ª edição da lista Melhores Empresas e divulgou os resultados do Ranking Bahia 2023, nesta segunda-feira (veja o quadro).

A pesquisa desse ano contou com a participação de 42 empresas e premiou as 10 que obtiveram as notas mais altas de acordo com os critérios do ranking, sendo três delas de pequeno porte e outras sete de grande porte. Para participar da pesquisa foi necessário que a empresa tivesse a partir de 30 funcionários e o CNPJ estivesse registrado no estado da Bahia.

Etapas

O processo de avaliação e premiação foi realizado em seis etapas. Primeiramente, a empresa confirma a sua inscrição no processo de certificação; em um seguindo momento, a GPTW aplica a pesquisa online com todo os colaborares e caso alcance 70% no índice de confiança e amostra mínima dos respondentes, a organização é certificada com o selo Great Place to Work. Além das etapas iniciais, é possível selecionar os rankings que deseja participar. Após o preenchimento dos questionários de certificação e classificação, será avaliada e ranqueada na lista de premiação das melhores empresas para se trabalhar.

Aspectos como a distribuição etária, nível de escolaridade dos colaboradores, tempo de casa, gênero e perfil dos líderes, foram levados em consideração para ajudar a entender os resultados que foram obtidos através de critérios como modelo de trabalho, quantidade de feedbacks, índice de velocidade de inovação, práticas ESG (ambiental, social e governança) e DE&I (Diversidade, Equidade e Inclusão), bem estar e saúde mental e benefícios.

De acordo com o especialista em dados da consultoria GPTW, Maurício Silveira, a pesquisa 2023 aferiu um aumento de 24% na quantidade de empresas inscritas em comparação à edição anterior, demonstrando um maior interesse das organizações em fazer parte desse ranking. “Nota-se também uma mudança no cenário de gênero. Anteriormente, as organizações premiadas possuíam uma maioria de colaboradoras mulheres, porém, neste ano, identifica-se uma inversão desse cenário”, relata. “Essa mudança pode ser atribuída aos tipos de setores das organizações premiadas em 2023, com uma predominância do setor produtivo e manufatureiro, em contraste com as premiadas em 2022, que eram predominantemente da área da educação, serviços de saúde, entre outros”, diz.

Maurício também observa que as organizações premiadas em 2023 apresentaram um percentual maior de promoções ao longo do ano para seus colaboradores, tanto no quadro geral quanto em setores específicos. Além disso, neste ano, houve um crescimento no número de organizações que oferecem benefícios como universidade corporativa aos seus colaboradores, evidenciando um compromisso com o desenvolvimento e a capacitação profissional.

“Na avaliação do Culture Audit, processo utilizado para examinar e avaliar os valores, crenças, normas e comportamentos que moldam o ambiente de trabalho e influenciam o desempenho e o bem-estar dos funcionários, observamos um aumento considerável de 38% na nota de avaliação das empresas premiadas da lista GPTW Bahia 2023”, comenta.

Para o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Bahia, Victor Igdal, as organizações que têm investido em ações voltadas para o desenvolvimento da sua força de trabalho estão obtendo melhores resultados. “Empresas que valorizam a colaboração, a criatividade, o empreendedorismo, o autodesenvolvimento, a entrega de resultados, empatia, gestão humanizada e proatividade estão se destacando na missão de construir um ambiente favorável”, afirma Igdal.

Pequenas Empresas

A grande vencedora do Ranking Bahia 2023 na categoria pequenas empresas foi a Infleet, aplicativo de gestão de frotas que atualmente conta com 54 colaboradores. De acordo com sua Head de Pessoas e Cultura, Rebeka Barbosa, a companhia tem baseado todas as estratégias em valores de melhoria contínua, integração de todos os funcionários na tomada de decisões e na postura constante de feedbacks entre líderes e colaboradores.

“Aqui na Infleet nós temos investido em escutar as ideias da nossa equipe e realizamos pesquisas constantes para saber onde podemos melhorar e assim construir um ambiente melhor”, aponta. “O que sempre ouvimos dos nossos colaboradores é ‘nunca trabalhei em um lugar como esse’, pois a opinião de cada um é válida e a liderança está sempre pronta para apostar nas pessoas”, acredita.

Segundo lugar no Ranking desse ano, na categoria Pequenas Empresas, a Synagro, organização do ramo de soluções agrícolas, participou pela primeira vez da pesquisa. De acordo com sua diretora, Caroline Redlich, a empresa vem investindo constantemente no fortalecimento da cultura organizacional e no desenvolvimento dos colaboradores, além de reforçar os valores de reconhecimento e recompensa e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. “Internamente, o sentimento de pertencimento e orgulho é algo que nós vivemos enquanto empresa. Seguiremos nos esforçando para melhorar cada vez mais”, explica.

Grandes Empresas

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública está mais uma vez no topo do Ranking Bahia. Segundo a coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas, Luiza Kruschevsky, a instituição de ensino participa da Pesquisa GPTW desde 2013 como uma forma de autoavaliação, tendo como objetivo principal escutar colaboradores e embasar as nossas decisões. “São 10 anos aprimorando a política de gestão de pessoas e realizando avaliações constantes para melhorar o nosso clima organizacional”, revela.

Luiza destaca que os avanços conquistados só foram possíveis através do estímulo ao diálogo construtivo, engajando não apenas a alta gestão, mas também todos colaboradores. “Temos investido em políticas de inclusão e acompanhamento familiar para atender o colaborador como ser social integrado à instituição. Isso se reflete na alegria das pessoas no dia a dia. Quem nos visita, sente esse clima, que é diferente da ideia que as pessoas tem sobre ambiente de trabalho”, diz. “Ter alcançado tanto não significa que somos perfeitos, temos consciência das nossas fragilidades, mas seguimos trabalhando para melhorar constantemente”, complementa.

Participante há oito anos do levantamento realizado pela GPTW, o Laboratório Sabin, um dos maiores grupos de Diagnóstico e Saúde do país, acredita que cada participação tem sido única e importante para traduzir a percepção e o sentimento dos colaboradores. A empresa tem trabalhado na valorização da integridade das pessoas, buscando compreender seus anseios, apoiando seu desenvolvimento e oferecendo oportunidades de carreira, programas de promoção da saúde, ações que envolvem a família, uma cultura que celebra conquistas pessoais e profissionais e demonstra apreço e reconhecimento pelos esforços individuais. Essas estratégias promovem o engajamento dos colaboradores, a retenção de talentos e a obtenção do melhor de cada um.

De acordo com a gestora do Sabin em Salvador, Agnaluce Silva, os resultados tem norteado os aspectos positivos e os pontos onde há oportunidade de melhoria. “Nossa cultura de cuidado com as pessoas, nosso modelo de gestão humanizado e as pessoas que compõem o nosso time constroem esse ambiente de excelência, reconhecido ano a ano por tudo que fazemos com propósito e amor”, relata. “Nesse contexto, consideramos importante celebrar e agradecer a cada colaborador que, dia a dia, constrói e que acredita nesses alicerces conosco”, diz.

CONFIRA O RANKING BAHIA 2023

PEQUENAS

1. INFLEET

2. SYNAGRO

3. ACT INVESTIMENTOS

MÉDIAS E GRANDES

1. ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA

2. KORDSA

3. SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

4. CIBRA

5. SOLAR COCA-COLA

6. LABORATÓRIO SABIN