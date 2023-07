Reutilizar, reciclar e compostar: saiba como contribuir com a economia circular

Economia circular. Crédito: Shutterstock

Você já ouviu falar em economia circular? O modelo que vem conquistando cada vez mais espaço entre as empresas tem por objetivo reduzir o consumo de recursos naturais e, por consequência, diminuir a geração de resíduos e a emissão de poluentes. O conceito que vem ganhando força nos últimos anos frente ao agravamento de desafios ambientais baseia suas práticas na reutilização, reciclagem e compostagem para otimizar do uso de recursos e reduzir o desperdício.

Apontada como uma solução eficiente para enfrentar os problemas com o meio ambiente, a economia circular tem sido também um importante vetor de oportunidades econômicas, fato que vem engajando tanto o setor público como a iniciativa privada na promoção do modelo. De acordo com a CEO e fundadora da startup SOLOS, Saville Alves, pesquisas já tem indicado um crescimento do interesse do consumidor em empresas que alinham seus processos aos conceitos sustentáveis de reaproveitamento de recursos. “Uma série de levantamentos tem trazido a preferência principalmente dos mais jovens como a Geração X e os ‘Millenials’ por empresas de vários setores que priorizam a economia circular”, explica. “A tendência é o crescimento cada vez maior por esse tipo de produto, à medida que essas gerações mais jovens e mais conscientes conquistem maior poder de compra”, explica.

Saville acredita que para a adesão à economia circular crescer cada vez mais entre as empresas será necessário um engajamento maior do poder público, através da criação de políticas que beneficiem a produção sustentável. “É fundamental que o poder público crie incentivos para colocar as empresas que adotam o modelo circular em patamar de competitividade, acabando com a ideia de que produtos sustentáveis são mais caros”, diz. “Além disso, a sociedade pode contribuir com essa causa cobrando às empresas a adesão às práticas da economia circular. Temos visto um movimento cada vez maior nas redes sociais com bons resultados”, completa.

Exemplo

Na Bahia não faltam exemplos de empresas que tem buscado mostrar o compromisso com o meio ambiente ao aderir a uma agenda sustentável, com metas arrojadas, como a Braskem, que vem investindo cada vez mais na proposta da economia circular. A líder no mercado de resinas termoplásticas estabeleceu entre suas metas ampliar o portfólio para incluir, até 2025, 300 mil toneladas de produtos com conteúdo reciclado e, até 2030, 1 milhão de toneladas destes itens. Para alcançar esses objetivos, a Braskem atua com parceiros que fazem parte da cadeia de reciclagem mecânica, além de investir em inovação para aprimorar as tecnologias e soluções para a reciclagem química, que transforma os resíduos plásticos em insumos químicos, combustíveis ou matéria-prima para fabricação de novos produtos plásticos.

No campo social, a Braskem tem incentivado projetos socioambientais como o programa so+ma vantagens, que estimula a prática da reciclagem em Camaçari por meio de uma unidade de coleta de resíduos recicláveis instalada no Centro Comercial do município. Somente no primeiro semestre de 2023 foram arrecadadas mais de 53 toneladas de resíduos recicláveis, 121% a mais do que o mesmo período do ano passado. De acordo com a startup so+ma, o descarte correto desses resíduos permitiu uma economia de mais de 3,7 milhões de litros de água e evitou o desperdício de aproximadamente 153 mil kWh de eletricidade, além de impedir a emissão de 162 toneladas de CO2.

No programa, a comunidade local acumula pontos por meio da entrega de resíduos, que são trocados por benefícios, como alimentos, produtos de higiene, cursos ou doações para ONGs locais. Entre janeiro e junho deste ano foram trocados cerca de 2,5 mil itens. A casa so+ma de Camaçari, inaugurada em setembro de 2021, foi a primeira unidade do projeto na Região Metropolitana de Salvador. “Por meio da casa so+ma incentivamos o consumo consciente, o descarte correto dos resíduos e a reciclagem. E é justamente através do fortalecimento da economia circular e mudanças simples de hábitos que iremos usar os recursos naturais de forma mais eficiente, sem deixar de utilizar os diversos materiais recicláveis no nosso cotidiano, como o plástico, por exemplo”, destaca a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges.

Gestão

Operadora do Terminal de Cargas de Salvador (Tecon), a Wilson Sons também vem empenhando diversos esforços para otimizar a gestão de resíduos sólidos, promovendo a reciclagem e o reaproveitamento para mitigar a poluição. Iniciativas de conscientização dos colaboradores têm sido estimulada, como a reciclagem dos uniformes de funcionários para serem usados como cobertores por moradores de rua e animais de estimação. Em 2022, o projeto produziu 290 cobertores reciclados, transformados a partir de 302 quilos de uniformes.

Em 2021, a empresa aumentou em 24% o aproveitamento dos resíduos através de iniciativas como o Aterro Zero, implantada em setembro de 2022, que aumentou em 51% o aproveitamento de resíduos da unidade. O programa tem como objetivo optar por tecnologias como o coprocessamento e compostagem para evitar que os resíduos sejam destinados para aterros.

Além do Aterro Zero, a Wilson Sons, assim como a Braskem, também é uma patrocinadora do programa so+ma vantagens, possibilitando a coleta de resíduos da população, que são doados para cooperativas de catadores e trocados por diversos benefícios.

Até o momento foram 19 mil famílias beneficiadas e 61.491 recompensas resgatadas, gerando uma economia de R$ 235.892 pelos participantes. O programa já recolheu mais de 2 toneladas de material reciclado, gerando um grande impacto ambiental que inclui 109.364.621 de litros de água economizada; 19.492 árvores salvas; 5.127.725 kg de CO2 a menos, lançados na atmosfera; 5.258.786 kWh de energia e 274.286.800 Litros de água não contaminada.

A Wilson Sons também tem buscado desenvolver a cultura sustentável em seus colaboradores, estimulando a coleta de resíduos separados no próprio terminal. Lá o time de Segurança, Meio Ambiente e Saúde transfere o material coletado para a unidade so+ma do Pilar. A inciativa é uma forma de compartilhar valores e compromisso com a gestão de resíduos para os lares das equipes que atuam no Tecon Salvador.

Faça sua parte

Muito além do setor público e da iniciativa privada, a sociedade civil também pode contribuir diretamente com a economia circular. Veja algumas dicas:

Reutilize: Em vez de comprar algo novo, tente encontrar um item usado que possa funcionar para você. Isso pode economizar dinheiro e reduzir o desperdício.

Recicle: Uma ótima maneira de reduzir a quantidade de resíduos que vão para aterros sanitários. Quando você recicla, os materiais são reutilizados para criar novos produtos.

Compostagem: Os resíduos orgânicos, como restos de comida, folhas e grama, podem ser compostados para criar fertilizantes naturais que podem ser usados ​​para fertilizar plantas.

Apoie empresas sustentáveis: Isso significa que estão comprometidas com a redução do impacto ambiental de suas operações.

Fale com seus representantes políticos: Exija que eles apoiem políticas que promovam a economia circular, como a reciclagem obrigatória e a redução do desperdício.