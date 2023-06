SENAC une educação à sustentabilidade e amplia ações voltadas para ESG

. Crédito: Foto: Manuela Cavadas

Nos últimos anos, muito tem se falado em um conjunto de letras responsáveis por uma verdadeira mudança na forma como as organizações pelo mundo encaram a relação entre os negócios e a sustentabilidade: ESG, sigla que corresponde às práticas de governança ambiental, social e corporativa. Parte fundamental na formação e qualificação de profissionais baianos, além de grande parceiro das empresas da Bahia, o SENAC, que já traz em seu DNA, os conceitos ESG, deu um importante passo na direção de uma atuação ainda mais sustentável, adequando os processos do Restaurante Escola SENAC Casa do Comércio, que em janeiro deste ano, conquistou o selo Carbono Neutro do Brasil, certificado pela Green Initiative.

De acordo com o gerente do Restaurante Senac Casa do Comércio, Carlos Alberto Neves, dentro da estrutura da instituição, as empresas pedagógicas (restaurantes) tem o maior volume de emissões de carbono, com isso foram escolhidas para receber processos ambientalmente inteligentes. Com o apoio de uma consultoria especializada, foram definidas as etapas que envolveram o cálculo para compensação de carbono emitidos por equipamentos, transporte de colaboradores, fornecedores e até mesmo viagens corporativas, redução do uso de plástico, substituição do gás GLP por gás natural, além da busca por insumos de produtores locais e aplicação de logística reversa para aproveitamento de resíduos.

“Tenho orgulho de ser gestor do primeiro restaurante carbono neutro do Brasil, pois além do compromisso que estamos assumindo com o futuro, também estamos formando profissionais com responsabilidade socioambiental”, explica Carlos Alberto. “Os estudantes que capacitamos, irão para o mercado, levar os conceitos de ESG para os restaurantes, bares, hotéis, cruzeiros por toda Bahia, Brasil e pro mundo”, completa. Alunos dos cursos do SENAC são incentivados a usar práticas sustentáveis. (Foto: Manuela Cavadas) Educação Sustentável

Com a qualificação profissional no centro da sua missão institucional, o SENAC trouxe os conceitos de ESG para as suas salas de aula e laboratórios de ensino com o objetivo de formar novos profissionais que levarão ao mercado de trabalho as práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa, é o que conta a assessora de Inovação e Intercâmbio, Monique Badaró.

“O SENAC está sempre antecipando as demandas do mundo profissional, pois temos um modelo pedagógico que trabalha competências e marcas formativas comuns a todos os cursos. Um deles é a atitude sustentável, pois percebemos que o conceito de sustentabilidade é fundamental para qualquer futuro profissional”, explica.

Neste contexto, Monique destaca que são estimuladas diversas ações para sensibilizar os alunos sobre a gastronomia sustentável, e com o tempo, vai se tornando perceptível o impacto dessas iniciativas nos colaboradores e alunos que levam o aprendizado para além da sala de aula. “Essa preocupação sempre existiu e tem se fortalecido cada vez mais. Nosso objetivo é formar pessoas preocupadas com a sustentabilidade. O lema é aprender, praticar e compartilhar”, diz.

Conhecimento

A mudança cultural que vem transformando o SENAC internamente ao longo das última décadas, permitiu à instituição, compartilhar o conhecimento sobre a adequação às práticas ESG com outras empresas baianas. Segundo a gerente de relacionamento com mercado, Leila Dantas, hoje o SENAC está em plena expansão do portfólio de cursos e consultorias em ESG. “Realizamos um trabalho muito próximo das organizações diagnosticando e criando um planejamento sob medida para adequar a realidade de cada uma delas às práticas de governança ambiental, social e corporativa”, comenta.

Leila cita o caso de empresas que trabalham junto a comunidades. Através da consultoria, o SENAC realiza uma avaliação sobre a vocação econômica local e as principais atividades, para a partir daí ofertar cursos. “Assim as empresas que ali atuam, possam desenvolver o seu entorno. Esse é um grande exemplo de como o desenvolvimento econômico e social podem estar atrelados”, afirma.

Histórico

Para quem pensa que a preocupação do SENAC com os conceitos de ESG começou junto com a tendência internacional de práticas voltadas para o ambiental, social e de governança corporativa, se engana. Segundo a superintendente de administração e finanças do SENAC, Andreia Nunes, a pauta ambiental, por exemplo, é parte do dia a dia da empresa há 26 anos. “Desde a criação do comitê formado para desenvolver ações voltadas para o meio ambiente em 1997, o SENAC vem aprimorando as estratégias para engajar colaboradores, alunos, fornecedores e clientes”, diz.

Entre as principais iniciativas, está o Programa Ambiental Senac Mais Verde, que promove ações para fomentar a conscientização dos colaboradores, estudantes, clientes e sociedade, para a importância da preservação do meio ambiente, além do foco no bem-estar, diversidade e inclusão. Quanto ao G do ESG, O SENAC Bahia possui uma estrutura de Governança que visa atender as melhores práticas quanto a transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade social.

Andreia também destaca que o Senac vem contribuindo para cumprimento de 10 metas dos ODS (Objetivos de desenvolvimento sustentáveis proposto pela ONU), por meio de ações que visam a erradicação da pobreza, fome zero e redução das desigualdades, educação de qualidade, que são parte da missão da instituição. Através do Programa Senac de gratuidade, pessoas em situações de vulnerabilidade social tem acesso à educação profissional para geração de renda e inserção no mercado de trabalho.

Ainda visando a sustentabilidade Social, internamente, o Senac Bahia procura manter uma gestão humanizada, orientada para diversidade e inclusão, promovendo ações através do Programa de qualidade de vida e Cuidar SENAC com temas relativos a saúde e bem estar, treinamentos que visam mitigar riscos de assédio e desenvolvimento pessoal, diálogos e campanhas internas que integram os temas. Atualmente mais de 70 % dos cargos de liderança são ocupados por mulheres.

“A preocupação do SENAC ultrapassa os dias atuais, desde já estamos de olho no futuro. Queremos ajudar a sociedade a despertar para atitudes sustentáveis, sempre pensando no próximo e demonstrando empatia pelas próximas gerações”, diz Andreia.