Trezena de Santa Dulce leva programação religiosa aos quatro cantos de Salvador

Símbolo de fé, caridade e devoção, Santa Dulce dos Pobres, primeira santa nascida no Brasil, será celebrada na capital baiana, ao longo de 13 dias, a partir da próxima terça-feira (1), através de uma programação que contará com missas, procissões, shows musicais, apresentações teatrais e serviços. A trezena de Santa Dulce reunirá pela primeira vez um grande público formado por fiéis de várias partes da Bahia e do Brasil desde a canonização do Anjo Bom da Bahia. Muito além da programação no entorno do complexo do Santuário Santa Dulce dos Pobres, diversas ações serão realizadas por todas as partes da cidade.

Após a canonização em outubro de 2019, os festejos em homenagem à Santa Dulce, que estavam previstos para acontecer pela primeira vez no ano seguinte, precisaram assumir uma proposta diferente em decorrência da pandemia da Covid-19. Primeiramente em formato digital, e nos anos seguintes adotando as medidas de prevenção que ainda restringiam as dimensões da celebração, a trezena retorna este ano com o tema “Santa Dulce: modelo da vida cristã e intercessora da nossa vocação à santidade”.

Programação religiosa

Conhecida na igreja católica como uma série de orações e práticas litúrgicas realizadas durante um período de 13 dias para obtenção de alguma graça divina e celebração à memória de uma divindade, a Trezena de Santa Dulce busca ir muito além dos limites da igreja, envolvendo toda a cidade com homenagens à Santa por meio de uma programação cultural diversificada.

No calendário da trezena, além das Santas Missas que ocorrem no Santuário entre os dias 1º e 12 de agosto, a Praça Irmã Dulce receberá, no dia 13, a Missa Campal presidida pelo Arcebispo Primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha. A programação religiosa ainda inclui procissões e carreatas, a Vigília de Santa Dulce, que acontece entre os dias 12 e 13 de agosto no Santuário, e a peregrinação da imagem da Santa por diversos bairros da capital.

Didier explica que são aguardadas diversas caravanas de fiéis ao longo da trezena, fortalecendo ainda mais a vocação de Salvador para o turismo religioso, tendência que só cresce desde a canonização de Santa Dulce. “Antes da canonização, registrávamos uma média de 8 mil visitantes por mês no Santuário. Após a canonização alcançamos esse número em um só dia”, diz. “Acredito que estamos vendo a história acontecer em Salvador como foi visto na Cidade de Assis após a canonização de São Francisco e em Lourdes após a canonização de Santa Bernadette”, diz.

Ao total estão previstas quatro procissões e carreatas, duas delas saindo da Igreja do Senhor do Bonfim e do Centro de Convenções com destino ao Santuário, e duas outras com saída do Santuário e chegada na Basílica da Conceição da Praia, além da procissão luminosa que fará o trajeto do Caminho da Fé entre a Praça da Irmã Dulce e o Bonfim, com término no Santuário. A peregrinação da imagem da santa, por sua vez, passará por diversos bairros como a Barra, Rio Vermelho, Itapuã, Cajazeiras, Periperi, São Tomé de Paripe e Liberdade.

Segundo o Frei Ícaro Rocha, reitor do Santuário Santa Dulce dos Pobres, a trezena será também uma oportunidade de levar os soteropolitanos às ruas para celebrar as obras da santa que tanto fez por Salvador e segue inspirando a sociedade como um modelo de vida cristã e exemplo de fé genuína. “Queremos, durante a trezena, convidar a todos os soteropolitanos a vivenciarem e meditarem a santidade desse exemplo de dedicação ao próximo e humanidade que Santa Dulce representa”, ressalta.

Programação cultural

As atividades culturais incluem shows de Thiago Arancam, Tuca Fernandes, Waldonys, Padre Antônio Maria, Orquestra Juvenil do Neojiba e Coral Ecumênico da Bahia. Um dos destaques do calendário dos festejos é a inauguração de um painel de 500 m² na rua que liga a Avenida Dendezeiros do Bonfim à Avenida Luiz Tarquínio, que contará a história da Santa Dulce através do grafitti.

Completam as ações: apresentações cênicas, exibição da cinebiografia da Santa Dulce, quermesse, coreto com apresentação de bandas católicas e serviços para a comunidade - que incluem atendimentos em saúde (aferição de pressão arterial; medição de taxa de glicemia; orientação nutricional; orientação sobre saúde bucal com distribuição de kit de saúde bucal; vacinação Influenza e Covid), serviços de orientação jurídica e aulões de dança e ginástica.

A programação completa da festa poderá ser acompanhada por meio do site irmadulce.org.br ou das redes sociais Instagram (@ObrasIrmaDulce), Facebook (@SantuarioSantaDulce) e YouTube (@SantuárioSantaDulceDosPobres).

FESTA DE SANTA DULCE 2023

1° a 13 de agosto

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA:

SANTAS MISSAS, 1° a 12 de agosto

Onde: Santuário Santa Dulce dos Pobres (Avenida Bonfim)

Horário: 7h, 8h30, 12h e 17h (trezena e missa)

SANTAS MISSAS, 13 de agosto

Onde: Santuário Santa Dulce dos Pobres

Horário: 6h, 8h, 10h, 12h, 14h e 16h

VIGÍLIA DE SANTA DULCE

12 e 13 de agosto (a partir de 22h do dia 12 até 6h do dia 13)

Onde: Santuário Santa Dulce dos Pobres

IMAGEM PEREGRINA NOS BAIRROS

1° a 12 de agosto, 7h às 20h

01/08: Praça Municipal

02/08: Barra (Farol da Barra)

03/08: Rio Vermelho (próximo à Igreja de Nossa Senhora Santana)

04/08: Itapuã (Praça da Igreja)

05/08: Santo Antônio Além do Carmo (Coreto do Largo)

06/08: Praça Cairu (manhã) / Largo Terreiro de Jesus (tarde e noite)

07/08: Praça da Piedade

08/08: Cajazeiras X (Campo da Pronaica)

09/08: Periperi (Praça da Revolução)

10/08: São Tomé de Paripe

11/08: Liberdade (próximo ao Plano Inclinado)

12/08: Capelinha

13/08: Alagados (Pátio da Igreja de Alagados)

PROCISSÕES E CARREATA

Procissão dos Arcos

Quando: 4 de agosto, às 16h

Saída: Igreja do Senhor do Bonfim

Chegada: Santuário Santa Dulce dos Pobres

Carreata Santa Dulce

Quando: 5 de agosto, às 15h

Saída: Centro de Convenções de Salvador

Chegada: Santuário Santa Dulce dos Pobres

Procissão da Memória

Quando: 6 de agosto, às 8h

Saída: Santuário Santa Dulce dos Pobres

Chegada: Basílica da Conceição da Praia

Procissão Luminosa

Quando: 13 de agosto, às 18h

Saída: Praça Irmã Dulce, com trajeto pelo Caminho da Fé em direção à Igreja do Senhor do Bonfim

Chegada: Santuário Santa Dulce dos Pobres

MISSA CAMPAL E SHOWS DO PADRE ANTONIO MARIA E DE WALDONYS

Quando: 13 de agosto

Onde: Praça Irmã Dulce (Largo de Roma)

15h: Show do Padre Antonio Maria

16h: Missa Campal, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha

18h: Procissão Luminosa (saída e chegada pelo Largo de Roma)