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Últimos dias da Restaurant Week: veja onde aproveitar menus a partir de R$ 59,90 em Salvador

Festival gastronômico termina neste domingo (14) e inclui opções para o Dia dos Namorados; alguns restaurantes manterão os menus promocionais até julho

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 10 de junho de 2026 às 09:59

Restaurante Week
O Pala 7 vai seguir com o Menu Week até o início de julho Crédito: Betto Jr.

A 27ª edição da Salvador Restaurant Week entra em sua última semana e se despede oficialmente neste domingo (14), após reunir 145 restaurantes em Salvador e Região Metropolitana. Para quem ainda não participou, os próximos dias representam a última oportunidade de aproveitar menus completos com entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos que variam entre R$ 59,90 e R$ 119. 

Neste ano, o festival apostou no tema "A cozinha dos campeões", convidando chefs e restaurantes a prestarem homenagem aos países que já conquistaram a Copa do Mundo: Brasil, Itália, Alemanha, França, Argentina, Espanha, Inglaterra e Uruguai. O resultado apareceu tanto nos ingredientes quanto nos nomes dos pratos, inspirados em ídolos como Pelé, Ronaldo Fenômeno, Maradona, Michel Platini e Lionel Messi, além de momentos históricos das competições e releituras de receitas tradicionais dos países campeões.

Restaurante Week 2026

Prato do Arento para o Restaurante Week 2026 por Leonardo Freire
Pratos do Soho (Paseo e Bahia Marina) para o Restaurante Week 2026 por divulgação
Casarìa por Betto Jr.
Pratos do Lafayette para o Restaurante Week 2026 por divulgação
Prato do Genaro para o Restaurante Week 2026 por divulgação
Preta Tirachapéu por Betto Jr.
Sobremesa do Arento para o Restaurante Week 2026 por Leonardo Freire
Prato do Genaro para o Restaurante Week 2026 por divulgação
Pratos d'A Taberna para o Restaurante Week 2026 por divulgação
Prato do Genaro para o Restaurante Week 2026 por divulgação
Prato do Arento para o Restaurante Week 2026 por Leonardo Freire
Pratos do Vona para o Restaurante Week 2026 por divulgação
Prato do Genaro para o Restaurante Week 2026 por divulgação
Preta Tirachapéu por Betto Jr.
Pala 7 por Betto Jr.
Pala 7 por Betto Jr.
Peixe Voador por Betto Jr.
Peixe Voador por Betto Jr.
Preta Tirachapéu por Betto Jr.
Preta Bistrô por Betto Jr.
Preta Bistrô por Betto Jr.
Preta Bistrô por Betto Jr.
Pala 7 por Betto Jr.
Preta Tirachapéu por Betto Jr.
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Prato do Arento para o Restaurante Week 2026 por Leonardo Freire

A coincidência entre o encerramento do festival e o início da Copa do Mundo FIFA 2026 ajuda a reforçar o clima da edição. Segundo Helaine Schindler, responsável pela produção local ao lado de Licia Fabio, a avaliação é positiva. "Nossa percepção é que o evento segue com muito sucesso. Foram 145 restaurantes participantes nessa edição e um feedback muito positivo dos restaurantes em relação ao evento. Alguns devem, inclusive, seguir por mais algum tempo com o menu do Week", destaca.

Promoção até julho

Embora a Restaurant Week seja encerrada oficialmente neste domingo, algumas casas já anunciaram que vão manter seus menus especiais por conta própria. É o caso dos restaurantes Morea e A Taberna, no Horto, e Vona, na Graça, que seguirão com a ação até o dia 30 de junho. 

No Centro Histórico, o Pala 7, localizado no Palacete Tirachapéu, também decidiu ampliar o período da promoção. Em publicação nas redes sociais, o restaurante informou que o menu continuará disponível. "Tivemos excelente aceitação por parte dos clientes e decidimos estender a ação durante todo o mês de junho. Dessa forma, o menu continuará disponível exclusivamente no almoço até o dia 3 de julho", informou o restaurante.

Outras operações na Rua Chile, como o Arento, localizado no Fera Palace Hotel, o Preta e o Casarìa, também anunciaram a continuidade dos menus após o encerramento oficial do festival por um período semelhante. A unidade do Preta no Museu de Arte Contemporânea, na Graça, também segue com o cardápio até 4 de julho. 

Dia dos Namorados no precinho

A inclusão do menu Week no Dia dos Namorados, 12 de junho, é facultativa, mas muitos restaurantes vão manter a promoção, já outros terão cardápios especiais para a data. Para ajusar os apaixonados, o evento divulgou, no seu perfil no Instagram, a lista dos estabelecimentos que manterão a promoção na data especial.

Confira e programe-se

Nem todas as casas oferecem o menu Week durante o fim de semana. Em muitos casos, a promoção é válida apenas em dias úteis ou em horários específicos. Por isso, a recomendação é consultar previamente o site oficial da Restaurant Week para verificar os dias de funcionamento, horários e condições de cada restaurante participante. 

Outubro tem mais

Lançada em Salvador em 2011 por Fernando Reis e produzida localmente por Licia Fabio e Helaine Schindler, a Restaurant Week se consolidou como um dos principais festivais gastronômicos do calendário da cidade. Ao longo dos anos, reuniu alguns dos principais chefs em atividade na Bahia, entre eles Edinho Engel, Fabrício Lemos, Vini Figueira e Preta, que assinam menus exclusivos a cada edição.

Salvador Restaurante Week 2026

Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas
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Lançamento do Restaurante Week 2026 por Tati Freitas

Para quem ainda não participou, a recomendação é simples: não deixar para a última hora. Os próximos dias são a última oportunidade de embarcar nessa viagem gastronômica pelos países campeões do futebol sem sair de Salvador. A nova temporada do Salvador Restaurant Week está prevista para o mês de outubro.

Serviço

Salvador Restaurant Week 2026

Quando: até 14 de junho de 2026 (domingo)

Tema: A cozinha dos campeões

Valores

Menu Tradicional: R$ 59,90 (almoço) e R$ 74,90 (jantar)

Menu Plus: R$ 73,90 (almoço) e R$ 94,90 (jantar)

Menu Premium: R$ 99 (almoço) e R$ 119 (jantar)

A cada menu, o cliente pode acrescentar, de forma opcional, R$ 2 em doação para as Obras Sociais Irmã Dulce.

Informações e restaurantes participantes: restaurantweek.com.br

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.

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Salvador Restaurante Week

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