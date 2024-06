11 temas de Biologia mais cobrados nos vestibulares

Professores explicam quais são os conteúdos que você deve focar na hora de estudar para as provas

Biologia é uma matéria presente no Eneme na maioria dos vestibularesdo país, independente do curso que vocêtenha escolhido.Nessas provas, é possível observar que alguns temas costumam ser cobrados commaisfrequência, isto é, questões envolvendo o mesmo assunto apareceram mais de uma vez em edições anteriores.

Assuntos recorrentes nas provas de Biologia

Saber quais são os conteúdos recorrentes ajuda muito na hora de estudar, pois assim é possível focar mais em determinados assuntos. “Na UERJ, por exemplo, as características fisiológicas dos seres vivos é o que mais aparece, dando destaque a fisiologia humana e vegetal”, afirma Daniel Vitor Noleto, especialista em Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis pela PUC-RJ e diretor escolar do Colégio e Curso pH. Segundo ele, com certa frequência, também aparece nas provas da UERJ temas como fisiologia de bactérias e reprodução viral.