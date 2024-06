6 alimentos para melhorar a imunidade

6 alimentos para melhorar a imunidade

Nutricionista explica como eles podem ajudar a proteger o corpo de doenças típicas do inverno

Portal Edicase

Publicado em 14 de junho de 2024 às 11:28

Uma alimentação rica em nutrientes é essencial para fortalecer o sistema imunológico (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) Crédito:

Com a chegada do frio, as doenças respiratórias começam a aparecer. Para se ter uma ideia, de acordo com o Boletim InfoGripe divulgado no final de maio pela Fiocruz, 15 estados do Brasil apresentaram crescimento de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O documento também aponta a gripe e o vírus sincicial respiratório, causador da bronquiolite, como principais doenças.

Neste cenário de alto contágio, a nutricionista clínica e funcional Dra. Gisela Savioli ressalta a importância de investir em uma alimentação rica em nutrientes capazes de ajudar a fortalecer o sistema imunológico e auxiliar na proteção de infecções comuns deste período.

Fortalecendo a imunidade

A Dra. Gisela Savioli alerta que nenhum alimento sozinho é capaz de combater uma infecção, como é comum ver “chás milagrosos” para curar doenças. No entanto, também não se pode negar que a comida de verdade é essencial para proteger o corpo e deixá-lo mais preparado para enfrentar surtos de doenças

“Hoje sabemos que 75% do nosso sistema imunológico está no intestino. Isso reforça a importância de escolher bem o que comemos ou deixamos de comer, pois tudo aquilo que agride o intestino também impacta negativamente nas defesas imunológicas. O contrário também vale. Se a comida faz bem para microbiota intestinal, suas defesas saem fortalecidas”, menciona.

Alimentos para inserir na dieta

A profissional explica que investir em uma alimentação com frutas, legumes e verduras, e baixo consumo de alimentos ultraprocessados, é essencial. Além disso, segundo ela, o primeiro passo é ter uma dieta rica em fibras para potencializar a proteção do intestino.

A seguir, ela lista os seis alimentos mais indicados para fortalecer a imunidade. Confira!

1. Cúrcuma

A cúrcuma é capaz de modular a imunidade conforme o que cada corpo precisa. Ou seja, essa especiaria aumenta a resposta imunológica quando é preciso, em quadros infecciosos, por exemplo, mas também suprime quando é necessário. Além disso, estudos indicam que a cúrcuma possui efeito antimicrobiano.

Recomenda-se consumir 1 colher de sobremesa rasa fracionada ao longo do dia, sempre associada com a pimenta-do-reino preta moída na hora. Esta última é rica em piperina e ajuda a potencializar a ação da cúrcuma no organismo.

Uma boa pedida é deixar a cúrcuma e a pimenta-do-reino no lugar do saleiro de mesa e usar algumas pitadas durante as refeições, seja em cima dos ovos no café da manhã, no feijão do almoço ou na sopa do jantar.

2. Semente de abóbora

A semente de abóbora é uma das maiores fontes de zinco, um mineral essencial para a função adequada do sistema imunológico. “O zinco ainda atua como antioxidante, ajudando a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres, e é importante para a ativação de enzimas que desempenham um papel crucial na resposta imunológica”, afirma a nutricionista.

Ela orienta o consumo diário de 1 colher de sopa por cima da salada ou da sopa ou, ainda, como snack no meio da tarde.

O alho ajuda a fortalecer o sistema imunológico se consumido regularmente (Imagem: Ekaterina Bondaretc | Shutterstock) Crédito:

3. Alho

Além de dar sabor aos pratos, o alho ajuda a melhorar a imunidade. “O alho é um alimento rico em compostos sulfurados, como a alicina, que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Estudos mostraram que o consumo regular de alho pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico , reduzir a duração de resfriados e até mesmo prevenir infecções, inclusive fúngicas”, explica a especialista.

No entanto, ela chama atenção para não errar na hora de usar. Para preservar os seus compostos, o ideal é picar bem e macerar. Depois, deixar descansando de 5 a 10 minutos para que mais nutrientes sejam liberados e, então, adicionar aos preparos. Além disso, ele pode ser consumido cru em saladas, molhos, guacamole ou outras receitas que não precisam ir ao fogo.

4. Gengibre

O gengibre é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Ele contém compostos como o gingerol, que podem ajudar a reduzir a inflamação e a estimular o sistema imunológico. Além disso, a especiaria é frequentemente utilizada para aliviar sintomas de gripes e resfriados, devido às suas propriedades antivirais. Ele pode ser usado no preparo de legumes, de frango ou ralado em cima da comida. O mais interessante é utilizar in natura .

5. Cogumelos

A Dra. Gisela Savioli explica que os cogumelos são grandes aliados da imunidade . Segundo ele, eles são fontes de betaglucanas, uma fibra solúvel extremamente benéfica para o intestino, pois serve de alimento para as boas bactérias que favorecem a imunidade. “Eles também oferecem compostos capazes de se ligar a receptores específicos nas células do sistema imunológico e modular beneficamente a nossa imunidade”, acrescenta.

6. Casca de cebola

Sabe aquelas cascas da cebola que costumamos descartar? A Dra. Gisela Savioli explica que elas são ricas em antioxidantes , como a quercetina, que têm propriedades anti-inflamatórias e podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico.

“Reúna as cascas da cebola, de preferência da roxa, e armazene em um recipiente protegido de luz. Para fazer o chá, ferva a água e, assim que começar a levantar fervura, desligue o fogo e jogue sobre as cascas de cebola em um recipiente de porcelana. Tampe e aguarde 15 minutos. Depois é só tomar esse chá de 3 a 5 vezes por dia”, ensina.

Outra opção é levar as cascas ao forno em temperatura baixa e com a porta um pouco aberta. Depois, basta amassá-las para formar um pó e usar uma pitada nas refeições todos os dias.