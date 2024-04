Edicase Brasil

7 dicas para fortalecer a imunidade de cães e gatos

1. Alimentação balanceada e nutritiva

2. Exercícios regulares

“Além de ajudar na prevenção de sobrepeso e obesidade, caminhadas frequentes e exercícios com o pet estimulam o cérebro do animal e ajudam na produção dos hormônios de felicidade e bem-estar, diminuindo ativamente o estresse e fortalecendo o sistema imunológico ”, reforça a veterinária.

3. Vacinação adequada

Mantenha o calendário de vacinação do seu animal atualizado, seguindo as recomendações do veterinário. A imunização protege contra uma variedade de doenças graves e ajuda a prevenir infecções virais e bacterianas. “Manter as vacinas em dia é essencial para que o sistema imunológico do pet esteja sempre alerta e preparado para combater os agentes infecciosos”, explica Pamela Meneghesso.