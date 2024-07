MUNDO PET

8 motivos para ter um cachorro da raça shih tzu

1. Companheiro afetuoso

O shih tzu é um cachorro muito conhecido por sua natureza amorosa e afetuosa. Geralmente, ele adora estar perto do tutor, oferecendo companhia constante. É um animal que gosta de seguir as pessoas pela casa, participar de atividades cotidianas e se aconchegar no colo para receber carinho.