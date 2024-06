FAKE NEWS

Saiba como identificar vídeos falsos na internet

Nos últimos anos, a tecnologia tem avançado rapidamente, permitindo a criação de textos, imagens e até mesmo vídeos com uma precisão impressionante devido ao crescimento no uso da IA (Inteligência Artificial). Porém, a parcela de criminosos que utilizam desse tipo de ferramenta para adulterar áudios, imagens e vídeos também tem aumentado.

Prova disso é que, no Brasil, o crescimento do uso de deepfake no último ano foi o maior da América Latina, atingindo impressionantes 830%, conforme aponta o relatório anual Sumsub Identity Fraud Report 2023. Criminosos têm encontrado novas maneiras de explorar essa tecnologia e, agora, se aproveitam da imagem e da voz de figuras públicas, como cortes de podcasts, para transmitir uma falsa legitimidade às suas fraudes, como jogos online, plataformas falsas de empregos home office e, até mesmo, plataformas de aposta.