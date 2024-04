RIBEIRA DO POMBAL

Acidente envolvendo duas motos e um carro deixa três pessoas mortas na BR-110

Um acidente na BR-111 deixou três pessoas mortas no município de Ribeira do Pombal, localizado na região nordeste do estado. Duas pessoas morreram na hora e uma terceira chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu. O acidente aconteceu neste domingo (28), por volta das 13h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).