Advogado suspeito de agredir ex no Costa Azul tem carteira da OAB suspensa

O advogado Roberto João Starteri Sampaio Filho, de 47 anos, teve a Carteira de Identidade profissional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspensa. O homem é suspeito de agredir a ex-namorada no bairro Costa Azul, em Salvador, em fevereiro deste ano. A suspensão foi decretada na última sexta-feira (10). A suspensão preventiva terá duração de 90 dias (três meses).

O caso aconteceu em um sábado, dia 24 de fevereiro, na Rua Coronel Durval Mattos. Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizavam patrulhamento nesta rua, quando ouviram uma mulher que conduzia um carro gritar por socorro. Os policiais seguiram o veículo, e o homem, que estava do lado do carona, tentou fugir, mas acabou sendo alcançado. Segundo a PM, com ele, foram encontrados uma arma de fogo com dois carregadores e 19 munições de calibre 380.