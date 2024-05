POLÍTICA

ACM Neto vai ao interior do estado para lançar pré-candidatos a prefeito

Bia Cintra e Isleide Prazeres foram apresentados como pré-candidatos em Amargosa e Nazaré, respectivamente

Da Redação

Publicado em 20 de maio de 2024 às 16:53

Lançamento da pré-candidata à prefeitura de Nazaré, a professora Isleide Prazeres Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, esteve no interior da Bahia para o lançamento de pré-candidaturas de aliados no último final de semana. No sábado (18), Bia Cintra foi apresentado como pré-candidato à prefeitura de Amargosa. Já no domingo (20), o partido lançou a pré-candidata à prefeitura de Nazaré, a professora Isleide Prazeres.

Em seu discurso, ACM Neto defendeu a permanência da mulher no comando de Nazaré. A cidade é atualmente administrada por Eunice Peixoto. “Eu tenho certeza de que a resposta do povo de Nazaré virá com a escolha da professora Isleide para a nossa futura perfeita. Nazaré pode, com coragem, escolher uma mulher. E aí essa história de transformações lideradas por mulheres não vai se encerrar em oito anos”, disse Neto, durante o evento, que também contou com a participação dos deputados estaduais Luciano Simões e Pedro Tavares, ambos do União Brasil.

ACM Neto também reconheceu o trabalho da atual gestora da cidade. “Quando a gente vê um exemplo como esse, a gente deve, com muito orgulho, destacar a competência e o trabalho de todas as mulheres, que muitas vezes não têm a oportunidade de ingressar na política ou de vencer na eleição”, afirmou.

Em Amargosa, Neto exaltou as qualidades de Bia Cintra, vinculando sua trajetória pessoal ao futuro da cidade. “Bia traz para esse debate político o seu exemplo de vida. Amargosa precisa de um prefeito vitorioso. Amargosa precisa de um prefeito que tenha experiência olhando para o futuro”, disse Neto, ao reforçar a conexão da candidato com a cidade e sua capacidade de liderar com “visão e experiência”.

Além disso, o ex-prefeito de Salvador criticou a atual gestão do município, do prefeito Júlio Pinheiro (PT). “Podemos ter uma prefeitura que faça mais pelo povo. Será que nós podemos ter um prefeito que cuide de verdade (das pessoas), não na propaganda, não no discurso? Nisso (propaganda e discurso), eles são muito competentes. Gostam de vender a imagem que cuida das pessoas”, declarou Neto.

Região Metropolitana

Na última quinta-feira (16), a vereadora Débora Régis foi lançada como pré-candidata a prefeita de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, durante evento que contou a com a participação de Neto e dos prefeitos da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil), e de Candeias, Pitagoras Ibiapina (PP).

ACM Neto ressaltou que o lançamento da pré-candidatura é o primeiro passo para construir uma grande vitória de Débora Régis em outubro. "Eu diria que nunca foi tão fácil fazer uma escolha em Lauro de Freitas. Nunca foi tão claro qual é o caminho que essa cidade precisa seguir, e talvez nunca na história de Lauro de Freitas, de maneira tão antecipada, a população já tenha decidido o que precisa fazer para as eleições, porque se há uma certeza que as pessoas têm é que não querem a continuidade (do governo do PT)", disse.

Após o lançamento da pré-candidatura de Débora Regis, ACM Neto esteve presente na apresentação do pré-candidato Devaldo Soares, mais conhecido como Del, à prefeitura de Simões Filho, também na RMS. O evento aconteceu na última sexta-feira (18), com a presença do atual gestor da cidade, Dinha; da deputada estadual Kátia Oliveira; do deputado federal Paulo Azi; do prefeito de Salvador, Bruno Reis; do prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo; além de diversas lideranças locais.