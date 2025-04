SORTE

Apostas baianas faturam R$ 126 mil na Mega-Sena

Dois bilhetes são de Salvador

Quatro apostas baiana levaram juntas cerca de R$ 126 mil no concurso de nº 2853 do jogo lotérico Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (15), no Espaço da Sorte, na Grande São Paulo, com prêmio principal de R$ 43 milhões. Duas das apostas, que tiveram cinco acertos, são de Salvador, as demais são de Caravelas, no Extremo Sul, e Santo Estêvão, no Centro Norte da Bahia.>