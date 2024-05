BR-242

Carreta cai no rio Santo Antônio e corpo de motorista é resgatado pelos bombeiros

A causa do acidente ainda é desconhecida

Bombeiros do 1ª Companhia do 11° Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), recuperaram o corpo de um homem que ficou preso após a carreta que dirigia tombar e cair no rio Santo Antônio. A ocorrência aconteceu na tarde desta terça-feira (7) na BR-242 em Lençóis, na região da Chapada Diamantina.