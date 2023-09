Carro pega fogo e registra explosões na Avenida Suburbana, em Salvador

Um carro pegou fogo na Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, região do Boiadeiro, na noite da segunda-feira (18). A situação assustou pessoas que estavam no local por conta de uma explosão.



Imagens registradas no momento mostram as chamas consumindo o veículo rapidamente. O barulho de explosão causa um susto nas pessoas.